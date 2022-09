Das ist bei den Biberacher Filmfestspielen 2022 anders

Die Biberacher Filmfestspiele stehen vor der Tür: In gut fünf Wochen heißt es „Film ab!“ für die 44. Auflage des traditionsreichen Festivals. Während das genaue Programm mit den Filmen, die in den verschiedenen Kategorien zu sehen sind, erst im Lauf des Oktobers veröffentlicht, hat der Verein Biberacher Filmfestspiele einige andere Details des Rahmenprogramms bereits jetzt bekanntgegeben. Dabei gibt es eine ganz besondere Veränderung im Ablauf.

Biberach verwandelt sich vom 1. bis 6. November bereits zum 44. Mal in eine Metropole des deutschsprachigen Films. Viele spannende Regisseurinnen und Regisseure, Produzentinnen und Produzenten, Darstellerinnen und Darsteller sowie und Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz präsentieren ihre neusten Werke. Junge, ambitionierte Talente treffen bei dem Festival auf die Etablierten der Filmszene. Der Erfahrungstausch untereinander und der persönliche Kontakt zum Publikum tragen regelmäßig dazu bei, die deutschsprachige Filmbranche lebendig zu halten.

Eröffnung am 1. November

Eröffnet werden die 44. Biberacher Filmfestspiele am Dienstag, 1. November, ab 19 Uhr in der Stadthalle von Intendantin Nathalie Arnegger und dem Vereinsvorsitzenden Tobias Meinhold. Wie in jedem Jahr werden auch die Macher des Eröffnungsfilms anwesend sein, der dabei gezeigt wird. Danach wird im Foyer der Stadthalle gefeiert. Im Eintrittspreis von 15 Euro (ermäßigt zwölf Euro) ist das Buffet enthalten.

Die gravierendste Änderung in diesem Jahr betrifft die Preisverleihung. Diese findet zum ersten Mal bereits am Samstag (5. November, 19 Uhr) in der Stadthalle statt. Die Veranstalter erhoffen sich von diesem Wechsel vom Sonntag- auf den Samstagabend, dass noch mehr Filmschaffende an diesem Abschluss teilnehmen können. In den vergangenen Jahren befanden sich viele am Sonntag bereits schon auf der Heimreise. Auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer bietet sich dadurch die Möglichkeit, noch länger bei der After-Filmfest-Party bleiben zu können, wenn am folgenden Tag nicht gleich die Arbeit wieder ruft. Für Speisen und Getränke sorgen die Kulturbar und regionale Anbieter. Der Eintritt zur Verleihung kostet zwölf Euro (ermäßigt zehn Euro).

Erstmals Filmmusik-Werkstatt

Neben den Filmen im Wettbewerb gibt es in Biberach auch dieses Jahr ein Rahmenprogramm. So findet am Sonntag, 6. November, um 19.30 Uhr im Festivalkino Traumpalast erstmals eine Filmmusik-Werkstatt statt. Musik und Bewegtbild sind sich sehr nahe. So spricht man beim Film beispielsweise von „Bildkomposition“ und „Rhythmus“ des Bildschnitts, während in der Musik die Begriffe „Klangfarbe“ und „Bildkraft" von Melodien entscheidend sind. Musik löst eigene Bilder im Kopf aus und so werden Töne zu einem kongenialen Partner des Visuellen.

Das Ensemble Matthias Frey (Pianist), Evelyn Huber (Harfenistin) und Christopher Herrmann (Cellist) zeigen im Traumpalast, wie sich ihre Musik, die live vor Ort im Kino entsteht, mit dem Bewegtbild in Verbindung setzt und welche unterschiedlichen Ausdrucksmöglichkeiten das Genre bietet. Die junge Ulmer Autorin und Regisseurin Anna Mönnich wird gemeinsam mit den Musikern ein Erlebnis vor den Augen und Ohren des Publikums entstehen lassen. Karten für diesen besonderen Abend sind an der Kinokasse des Traumpalasts Biberach für 22 Euro (ermäßigt 20 Euro) erhältlich.

So kommt man an Tickets

Eintrittskarten für Eröffnung und Preisverleihung sind ab dem 14. Oktober beim Kartenservice im Rathaus und unter www.kartenservice-biberach.de erhältlich. Der Kartenverkauf für die Kinotickets der 44. Biberacher Filmfestspiele beginnt am Samstag, 29. Oktober, ab 9 Uhr online über unsere Homepage sowie an den Kinokassen im Traumpalast. Weitere Informationen zu den 44. Biberacher Filmfestspielen gibt es auch unter www.biberacherfilmfestspiele.de