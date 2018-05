Das India House gibt es künftig auch in Biberach

Wer in Biberach indisch essen gehen will, kann das momentan nur mittwochs auf dem Wochenmarkt. Noch diesen Monat soll sich das ändern: Gurpreet Singh Bal und Swaran Kapoor eröffnen in der ehemaligen Kupferkanne ein indisches Restaurant. Das India House aus Ravensburg gibt es künftig also auch in der Waaghausstraße in Biberach.

„Wir waren schon lange auf der Suche nach einem Platz in Biberach“, sagt Inhaber Gurpreet Singh Bal. „Jetzt haben wir hier endlich die Möglichkeit.“ Ihm gehört bereits das Ravensburger Restaurant, das es seit 2009 gibt, und jetzt eröffnet der 43-Jährige sein zweites India House gemeinsam mit Swaran Kapoor. Die beiden Geschäftsmänner kommen ursprünglich aus Indien und wollen die nordindische Küche in ihre neue Heimat bringen.

„Viele Gäste haben auch immer wieder gefragt, wann wir etwas in Biberach eröffnen“, sagt Gurpreet Singh Bal. Er lebt seit zehn Jahren in Ravensburg und ist gelernter Koch: „Für mich war es immer ein Traum, mein eigenes Restaurant zu haben. Und jetzt gibt es die zweite Filiale.“ Die Eröffnung ist noch im Mai geplant, momentan laufen noch die Renovierungsarbeiten: „Wenn alles gut läuft, hoffen wir, dass wir am 20. Mai aufmachen können.“ Das Team ist schon gespannt auf die Biberacher: „ich freue mich, die Menschen hier kennenzulernen. Ich hoffe, sie lieben unsere indische Küche.“ Gekocht wird nordindisch. „Das ist nicht so scharf, wir sind eher im milden Bereich und machen das dann nach dem Geschmack der Gäste“, sagt Gurpreet Singh Bal. „Unsere Spezialität sind Tandoori-Grillgerichte, aber es gibt auch vegetarische Gerichte und natürlich Fladenbrot. Typisch indisch eben.“

Es wird einen Mittagstisch mit einer kleineren Karte geben und eben der normale Restaurant-Betrieb am Abend. „Montags bieten wird einen Frauenabend an: Wenn vier Frauen kommen, gibt es ein Essen gratis.“ Geöffnet hat das India House künftig montags bis donnerstags von 11 bis 15 Uhr und von 17 bis 23 Uhr und von Freitag bis Sonntag durchgehend von 11 bis 23 Uhr.