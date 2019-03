Das hat der Stadtseniorenrat in zehn Jahren erreicht

Um die Interessen der immer größer werdenden Gruppe der älteren Menschen in Biberach kümmert sich seit inzwischen zehn Jahren der Stadtseniorenrat (SSR). Dieses Jubiläum stand im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung des Vereins am Montag im Rathaus. Oberbürgermeister Norbert Zeidler lobte den SSR für sein vielfältiges Engagement.

Frei nach Willy Brandts Slogan „Mehr Demokratie wagen“, habe sich der SSR dazu entschlossen „mehr Demografie zu wagen“, so Zeidler. Hinter der heiteren Formulierung steckt aber ein ernstes Thema. Ein Viertel der Menschen in Deutschland sei älter als 65 Jahre – Tendenz steigend, so Zeidler. Deswegen sei es notwendig, sich mit dem Älterwerden auseinander zu setzen und daraus keinm Tabu zu machen. Der SSR wirke dieser Verhaltensweise der Selbstentfremdung entgegen, so Zeidler. Als besondere Verdienste des Vereins nannte er die Erarbeitung des Altersleitbilds der Stadt, die regelmäßige Herausgabe des Seniorenwegweisers, der demnächst in neuer Auflage erscheint, sowie das Erstellen einer Vorsorgemappe.

Widerstand bei Stadt- und Kreisräten

SSR-Vorsitzende Marlene Goeth blickte zurück auf die Anfänge des Vereins, die bis ins Jahr 1997 zurückreichen. Karl-Heinrich Gils und Eckehard Goecke bereiteten damals die Gründung eines Stadtseniorenrats vor, stießen damit aber auf unerwarteten Widerstand bei einigen Stadt- und Kreisräten. „Die Mitglieder von Gemeinderat und Kreistag seien selber alt und könnten die Interessen der älteren Bevölkerung sehr wohl selbst vertreten“, schilderte Goeth.

Die Initiatoren blieben an dem Thema trotzdem dran, gründeten aber – um die Kommunalpolitiker nicht zu vergrätzen – zunächst keinen Stadtseniorenrat, sondern die „Arbeitsgemeinschaft Seniorinnen/Senioren“ (AG Sen.). Von den damals 22 Gründungsmitgliedern sind heute noch zehn mit dabei. Die AG konnte schnell Erfolge vorweisen: das Altersleitbild, den Seniorenwegweiser, die Zertifizierung seniorenfreundlicher Einzelhändler sowie vergleichende Kurzbeschreibungen von Pflegeheimen im Raum Biberach. „Auch kritische Geister in Gemeinderat und Kreistag mussten erkennen, dass sie diese umfangreichen Projekte selbst nicht hätten stemmen können“, sagte Goeth. Aus anfänglichem Widerstand wurde in der Folge Lob und Unterstützung.

„Kinotreff 50plus“ mit Rekord

2007 erfolgte unter dem Vorsitz von Marlene Goeth und Edmund Wiest die Umbenennung der AG in „Stadtseniorenrat Biberach“, der seit 2009 auch ins Vereinsregister eingetragen ist. Inzwischen gehören dem SSR 38 Einrichtungen und 16 Einzelpersonen an. Neben den genannten Aktivitäten brachte der Verein weitere Projekte zum Laufen. Eine Erfolgsgeschichte ist der „Kinotreff 50plus“, der am Montag mit 285 Besuchern einen neuen Rekord verzeichnete.

Aktuell stehen Themen wie das Ein-Euro-Ticket für Senioren, neue Bewegungstreffs, Erste-Hilfe-Kurse für Senioren, die Rezertifizierung seniorenfreundlicher Einzelhändler und die Aktualisierung der vergleichbaren Kurzbeschreibungen von Pflegeheimen an. „Und im Gemeinderat werden alle Themen von Marlene Goeth unter den Gesichtspunkten des Stadseniorenrats durchgescannt“, lobte Zeidler die Vorsitzende, die noch bis zum Sommer Stadträtin der Freien Wähler ist. Ihr Stellvertreter Edmund Wiest dankte Goeth für die Arbeit in den vergangenen zehn Jahren: „Der Stadtseniorenrat ist eine Erfolgsstory, die mit dem Namen Marlene Goeth verknüpft ist, und dessen Projekte ihre Handschrift tragen.“