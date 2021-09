Das Handwerk tauscht sich mit Bundestagskandidaten aus

In einer online übertragenen Podiumsdiskussion hat sich das Handwerk im Landkreis Biberach mit den Kandidaten für die Bundestagswahl ausgetauscht. Das teilt die Handwerkskammer Ulm in einer Pressemeldung mit.

Der Einladung von Handwerkskammer Ulm und Kreishandwerkerschaft Biberach sind Kandidaten der Parteien gefolgt, die nach aktuellem Stand der Umfragen in den deutschen Bundestag einziehen: Anja Reinhalter (Grüne), Josef Rief (CDU), Martin Gerster (SPD), Florian Hirt (FDP) und Rebecca Weißbrodt (AfD). Rainer Schaaf (Die Linke) konnte der Einladung nicht folgen.

Im Kreis Biberach gibt es mehr als 2700 Handwerksbetriebe mit rund 17 000 Beschäftigten. Hirt bezeichnete das Handwerk mit dem Mittelstand als „das Rückgrat unserer Wirtschaft“. Seine Partei wolle das berufliche Bildungssystem fördern, um eine gute Grundlage zu schaffen. Statt Steuern und Abgaben zu erhöhen, soll das Geld im Handwerk bleiben, wo es für Investitionen genutzt werden könne. Mit seiner Partei gut aufgestellt, sah auch Rief das Handwerk: „Wichtig ist, dass wir Betriebe nicht mit Steuern und Abgaben belasten.“ Die CDU wolle weg von einer täglichen hin zu einer wöchentlichen Arbeitszeit, um Handwerkerinnen und Handwerkern mehr Flexibilität auf den Baustellen zu erlauben. Dass gerade die Karrierewege im Handwerk wichtig sind, betonte Weißbrodt: „Wir wollen größeren Fokus auf den Meister legen und dieses Berufsbild konkret fördern.“ Die AfD habe das Ziel „Mehr Meister statt Master“ schon vor der Bundestagswahl für sich definiert. Auch Gerster hob die Bedeutung des Handwerks im Wahlprogramm der SPD hervor: „Wir wollen viel in den Umbau unserer Gesellschaft investieren, gerade im Hinblick auf den Klimaschutz. Dazu brauchen wir das Handwerk als Partner.“ Als drängendes Problem nannte er in diesem Zusammenhang den Fachkräftemangel. Gegensteuern wolle die Partei beispielsweise über eine Kostenbefreiung für Meister und Techniker. Dass auch den Grünen das Handwerk am Herzen liege, sagte Reinhalter: „Wir haben extra für die Bundestagswahl eine Gruppe unter den Namen ,HandwerksGrün’ gegründet.“ Diese setze sich für alle Bedürfnisse und Belange des Handwerks ein. Gerade das Klimahandwerk, erklärte sie, spiele zukünftig bei den Sanierungen von Gebäuden eine große Rolle.

Wirtschaftlicher Erfolg und soziale Machbarkeit von Klimaschutzzielen müssen im Einklang stehen – darin seien sich alle anwesenden Kandidaten einig gewesen, so die Handwerkskammer. Weißbrodt betonte: „Es bringt nichts, wenn wir das Handwerk und die Haushalte in Deutschland belasten, wenn um uns herum nichts passiert.“ Betriebe müssten sich Umweltauflagen auch weiterhin leisten können. Gerster schlug vor: „Umweltfreundliches Handeln muss von der Politik belohnt werden.“ So könnten etwa Innovationen aus dem Handwerk aufgegriffen und gefördert werden. Umweltschutz sollten wir nicht auf eine Partei reduzieren“, appellierte Reinhalter. Generell werde das Leben der Menschen dann teurer, wenn kein Klimaschutz gemacht werde. Noch schneller möchte Rief den CO2-Ausstoß reduzieren: „Wir wollen gemeinsam mit der Wirtschaft auf innovative Ideen setzen.“ Entwickle und nutze Deutschland umweltfreundliche Produkte und Technik, würden andere Länder dem Beispiel folgen. In Deutschland allein, sagte Hirt, könne das Klima nicht gerettet werden. Seine Partei fordere eine Ausweitung des Zertifikatehandels auf internationaler Ebene. „Wir wollen Klimaschutz durch Innovationen. Wir sind für das Know-how bekannt und müssen unsere Technologien zum Exportschlager machen“, betonte er. In puncto EEG-Umlage habe bei den Kandidaten im Kreis Biberach Einigkeit geherrscht: Sie soll abgeschafft oder zumindest gesenkt werden.

Thematisiert wurde das Thema Nachhaltigkeit, etwa durch die Schaffung neuen Wohnraums oder durch den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Außerdem haben sich die Kandidatinnen und Kandidaten über die Abschaffung von Dokumentationspflichten und den Mindestlohn unterhalten.

Die vollständige Diskussion ist noch bis zum Wahlwochenende am 26. September online einsehbar auf dem YouTube-Kanal der Handwerkskammer Ulm unter https://youtu.be/y5bk7B8Lx6w