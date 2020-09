Zum 31. August sind 2605 neue Lehrverträge im Gebiet der Handwerkskammer Ulm abgeschlossen worden. Das sind 181 weniger Auszubildende als im Vorjahr. Im Landkreis Biberach haben sich 342 junge Menschen für eine Ausbildung im Handwerk entschieden. Im Vorjahreszeitraum waren es 397 Auszubildende.

„Auch zukünftig ist das Handwerk systemrelevant und wird gebraucht. Denn es gibt genug zu tun, auch nach der Krise. Das Engagement unserer Ausbildungsbetriebe lohnt sich also auch weiterhin, um sich für die Zukunft aufzustellen. Das Handwerk hat sich als krisensicher erwiesen“, sagt der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Fabian Bacher. In den Handwerksbetrieben im Landkreis Biberach sind weiterhin 200 Lehrstellen unbesetzt.

Die Auszubildenden erlernen nun einen Handwerksberuf in einem der 19 500 Handwerksbetriebe zwischen Ostalb und Bodensee als Grundlage für ihr späteres Berufsleben. In den vergangenen sechs Jahren haben sich trotz des demografischen Wandels mit sinkenden Schülerzahlen und Drang zum Studium die Betriebe stetig über mehr Auszubildende gefreut – bis die Corona-Krise kam. Die Handwerkskammer Ulm arbeitet mit ihren Ausbildungs- und Personalberatern jetzt mit Hochdruck. „Der Corona-Frühling hat uns sämtliche Kontakte zu Schulen und Schülern für die Berufsorientierung zerschossen. Wir arbeiten daran, diese fehlenden drei Monate aufzuholen. Der Vergleich der Zahlen zum Vorjahr ist jetzt wie Äpfel mit Birnen zu vergleichen“, so Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm. Der aktuelle Stand sei nur ein Zwischenergebnis. Die Zeit bis zum 31. Dezember müsse genutzt werden, um zum alten Stand aufzuholen. Bis dahin laufen die Berater und Vermittler der Handwerkskammer auf Hochtouren. „Wir sind hoffnungsvoll, dass wir die Lücke bis zum Jahresende schließen werden“, so Mehlich. Eine abschließende Bewertung ist deshalb erst zum Jahresende sinnvoll. Allerdings ist man bei der Handwerkskammer bisher positiv überrascht, wie weit man mit diesem Aufholen schon ist und wie viel Ausbildungskraft selbst in diesem Krisenjahr in den Handwerksbetrieben der Region steckt. „Wer ausbildet, geht hoffnungsvoll in die Zukunft“, kommentiert Mehlich den derzeitigen Zwischenstand. „Der Ausbildungswille unserer Betriebe scheint ungebrochen trotz vieler Unsicherheiten. Das zeigen auch die vielen noch freien Lehrstellen.“

Anteil der Abiturienten steigt

Unterdessen ist die Anzahl an Abiturienten an der Gesamtzahl der Auszubildenden im Gebiet der Handwerkskammer Ulm bereits jetzt gestiegen. Aktuell haben 390 Abiturienten einen neuen Lehrvertrag abgeschlossen. Das entspricht einem Abiturientenanteil von rund 15 Prozent. Im Vorjahreszeitraum sind es 380 Abiturienten gewesen. „Wir haben trotz der Schwierigkeiten durch Corona jetzt schon mehr Abiturienten, die sich für eine Ausbildung im Handwerk interessieren, als im Vorjahr. Das zeigt uns, was dieses Jahr noch möglich ist“, so Mehlich.

Den Betrieben und Beratern hat besonders der Ausfall der Berufsorientierungsmöglichkeiten für junge Menschen den Zugang zu handwerklicher Ausbildung erschwert. Die Schüler konnten während der Corona-Hochphase keine Praktika absolvieren, keine Berufsmessen besuchen und hatten keine Angebote zur Berufsorientierung in der Schule: Bildungspartnerschaften, Ausbildungsbotschafter, Ausbildererfahrungskreise – all diese Angebote der Handwerkskammer Ulm sind für einen entscheidenden Zeitraum aufgrund der gesetzlichen Vorgaben ausgefallen. Zudem haben sich Abschlussprüfungen und Abschlusszeugnisse aus den Schulen deutlich verspätet; diese sind aber Grundvoraussetzung für die Schüler, eine Ausbildung zu beginnen.

„Uns fehlen die Geflüchteten“

Aktuell haben 138 Geflüchtete im Gebiet der Handwerkskammer Ulm eine Ausbildung begonnen (Vorjahr: 220). Die Zahl der Menschen mit Fluchthintergrund in handwerklicher Ausbildung ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Durch die Corona-Krise haben sich diese Prozesse verzögert, Aus- und Einreisebedingungen wie auch Bürokratie haben den Start für die jungen Menschen erschwert. Die Bereitschaft der Betriebe, jungen Geflüchteten eine Perspektive zu bieten, ist weiterhin vorhanden. „Geflüchtete leisten in unseren Betrieben als Auszubildende wertvolle Arbeit. Sie haben in den letzten Jahren viele unbesetzte Ausbildungsstellen wahrgenommen und ausgefüllt. Allerdings neigt sich dieses wichtige Reservoir langsam dem Ende entgegen. Ein Teil unseres diesjährigen Fehlbedarfs liegt auch daran: uns fehlen die Geflüchteten“, so Mehlich.

Nach wie vor haben die jungen Menschen großes Interesse an Elektro- und Metallgewerken wie auch Bau- und Holzgewerken. Besonders beliebt sind dieses Jahr die Berufe Schornsteinfeger, Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizung und Klima, Maurer, Elektroniker und Zimmerer. Entgegen den vergangenen Jahren und wohl auch dem Lockdown geschuldet verzeichnen beispielsweise die Friseure einen Rückgang.

Derzeit sind noch 991 Ausbildungsplätze im Kammergebiet unbesetzt (Vorjahr: 943). Die Suche vieler Betriebe und der jungen Bewerber fürs neue Lehrjahr läuft noch. „Wir können quasi in jeder Region noch jeden Berufswunsch erfüllen“, so Mehlich. Junge Menschen, die eine Ausbildung im Handwerk beginnen möchten, können sich online im Lehrstellenradar der Handwerkskammer Ulm über freie Ausbildungsplätze in ihrer Nähe informieren (www.lehrstellen-radar.de). Bei Fragen zum Thema Ausbildung im Handwerk helfen die Ausbildungsberater der Handwerkskammer Ulm unter Telefon 0731/1425-6221 weiter.

Baufirmen senden Alarmsignal

Bauboom trifft auf Nachwuchsmangel: Zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres sind viele Baufirmen im Landkreis Biberach vergebens auf der Suche nach Azubis. Darauf weist die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) und beruft sich dabei auf Zahlen der Arbeitsagentur hin. Danach blieben im Juli 79 Prozent aller Ausbildungsstellen auf dem Bau unbesetzt. Von 72 ausgeschriebenen Plätzen im Landkreis waren noch 57 zu vergeben. Bereits im vergangenen Jahr waren zum selben Zeitpunkt 49 Prozent aller Ausbildungsplätze im Bauhauptgewerbe unbesetzt.

Andreas Harnack, Regionalleiter der IG Bau Südwürttemberg, spricht von einem „Alarmsignal“. Wenn es den Firmen nicht gelinge, Schulabgänger für die dringend gebrauchte Arbeit als Maurer, Straßenbauer oder Baugeräteführer zu finden, dann gerate das Fundament der ganzen Branche ins Wanken. „Aber nur wenn die Arbeitsbedingungen auf Baustellen attraktiver werden, lässt sich das Nachwuchsproblem lösen“, ist der Gewerkschafter überzeugt.

In der laufenden Tarifrunde fordert die IG Bau0ß907856 deshalb ein monatliches Einkommensplus von 100 Euro für alle Azubis. Außerdem soll die lange, meist unbezahlte Fahrerei zur Baustelle entschädigt werden, um die Arbeit attraktiv zu halten – auch gegenüber anderen Branchen, in denen weit weniger gependelt wird. „Wer sich bei der Berufswahl für den Bau entscheidet, der muss auch Familie, Freizeit und Arbeit unter einen Hut bringen können. Aber das klappt für die meisten Berufseinsteiger nur sehr selten“, so Harnack. Diese Unzufriedenheit spiegele sich auch in einer hohen Abbrecherquote wider. Laut aktuellem Ausbildungs- und Fachkräftereport der Sozialkassen des Baugewerbes (SOKA-BAU) bringt jeder dritte Azubi die Ausbildung nicht zu Ende.