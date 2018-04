Das Führungsduo löst Auswärtsaufgaben

Der Tabellenführer FV Biberach hat in der Bezirksliga Riß beim 4:1-Sieg in Eberhardzell seine Stärke demonstriert. Der SV Sulmetingen kam beim 2:1-Sieg in Steinhausen zum ersten Dreier im Fußballjahr 2018. Im Tabellenkeller verschaffte sich der SV Alberweiler mit einem 3:1-Sieg in Kirchberg Luft, auch für die SF Schwendi sieht es nach vier Punkten über die Osterfeiertage wieder besser aus. Der TSV Wain kam in Baltringen zum Sieg und schöpft Hoffnung im Abstiegskampf.

SV Baltringen – TSV Wain 1:2 (1:0). Lange Gesichter beim SVB – großer Jubel beim TSV über einen nicht unverdienten Sieg. Beide Abwehrreihen hatten nicht ihren besten Tag und ließen eine Vielzahl an Chancen zu. Für die Gastgeber hatte Halil Ayan nach drei Minuten eine hochkarätige Möglichkeit, für den TSV trafen Sven Manz und Fabian Bischof (6.) bei einer Doppelchance nur Aluminium. Einen Querpass von Nico Steidle jagte Halil Ayan (30.) aus der Drehung zum 1:0 in den Winkel. Die Gäste hielten auch nach der Pause die Partie offen und kamen durch einen verwandelten Foulelfmeter von Sven Manz zum 1:1 und nach einem Fehler im SVB-Spielaufbau zum 1:2 (61., 70.). Die Schlussoffensive der Platzherren brachte nichts Zwingendes mehr ein.

BSC Berkheim – SV Dettingen 0:3 (0:1). Die Gäste verlegten das Geschehen vom Anpfiff weg in die BSC-Hälfte. SVD-Spielertrainer Betz scheiterte mit einem Freistoß an BSC-Keeper Stefan Bufler (3.), Redle hatte zwei Mal einen Treffer auf dem Fuß. Der gelang dem SVD dann nach einem Abwehrfehler des BSC, Jörg Redle (33.) konnte bequem den Querpass von Jochen Kern zum 0:1 einschieben. Beim BSC setzte Simon Schmid das einzige offensive Lebenszeichen. Die nicht in Bestbesetzung spielende Heimelf konnte sich nach der Pause etwas besser einbringen, Chancen hatten aber nur die Gäste. Nach zwei SVD-Aluminiumtreffern nutzte Jörg Redle (76.) einen Steilpass zum 0:2, dem überragenden Marcus Hermann (78.) gelang mit einem sauberen Heber das 0:3.

TSV Kirchberg – SV Alberweiler 1:3 (1:0). Beide Teams gingen von Beginn an intensiv in die Zweikämpfe, ließen im Spiel nach vorn aber die Präzision vermissen. Der TSV hatte nach einem Querpass von Daniel Kohler durch Stefan Span zunächst seine beste Möglichkeit, beim SVA brachte Stefan Graf bei einem Konter den Ball nicht unter. Nach einer Ecke von Stefan Luppold konnte Philipp Geiser (45.) zum 1:0 eindrücken. Die Gäste hatten nach der Einwechslung von Mario Kaiser im Mittelfeld Vorteile und kamen durch Matthias Hertenberger (70.) zum 1:1. Timo Bailer (78.) nutzte eine gute Flanke von Claudio Sortino per Kopf zum 1:2. Alexander Luppold hatte den TSV-Ausgleich auf dem Fuß, Stefan Graf (90. +2) nutzte einen Konter nach Querpass von Grimm zum 1:3.

SV Eberhardzell – FV Biberach 1:4 (1:2). Die Gastgeber fanden an diesem Tag nicht die geeigneten Mittel, um den sehr konzentriert spielenden Tabellenführer ernsthaft in Gefahr zu bringen. FVB-Kapitän Andreas Wonschick (3., 17.) nutzte zuerst eine Kopfballablage von Yesilöz zum 0:1 und brauchte dann nach einem Fehler in der SVE-Vorwärtsbewegung nur noch zum 0:2 einschieben. Kurzzeitige Hoffnung keimte für die Heimelf nach dem 1:2 von Matthias Rehm (42.) auf, der aus zehn Metern nach Vorarbeit von Felix Unterfrauner erfolgreich war. Die Gäste zeigten kaum Wirkung und erhöhten durch Ahmad Yosef (60.) auf 1:3. Andreas Wonschick (90.) machte mit seinem dritten Treffer den klaren 4:1-Sieg klar.

SV Steinhausen – SV Sulmetingen 1:2 (0:0). Die ersten 25 Minuten der Partie waren stark von Taktik geprägt, keines der beiden Teams wollte Fehler machen. Der kurzzeitige Dosenöffner in Halbzeit eins waren eine vergebene hochkarätige Möglichkeit von Gästestürmer Timo Bayer (27.) und im Gegenzug nach einem Eckball für Daniel Dorner, der knapp verfehlte. Die Heimelf kam gut in die zweite Hälfte und zum 1:0, als David Freisinger (47.) eine starke Flanke von Fabian Pfender einköpfen konnte. Die Heimelf agierte danach zu passiv und kassierte das 1:1, als Heiko Gumper (67.) mit einem 20-Meter-Flachschuss traf. Die Gäste spielten nun auf Sieg und kamen durch den frei stehenden Timo Bayer (79.) nach einem guten Angriff letztlich auch verdient zu den drei Punkten.

SF Schwendi – VfB Gutenzell 2:2 (1:1). Das Lokalderby lockte viele Zuschauer an, die Fans aus beiden Lagern durften früh jubeln. Serkan Tokmak (3.) nutzte ein Durcheinander im VfB-Strafraum eiskalt zum 1:0. Kurze Zeit später nutzte Nicolai Bednarski (7.) den Freiraum im SF-Strafraum mit einem trockenen Schuss zum 1:1. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte hatten die SF zwei aussichtsreiche Situationen, die Gäste hatten durch Wiest per Kopfball ihre beste Szene. In einer kleinen Drangperiode der SF hatten Felix Koch und Tokmak Möglichkeiten, mitten in dieser Phase nutzte Matthias Wiest (65.) eine Kopfballverlängerung per Heber zum 1:2. Serkan Tokmak (80.) nutze eine Koch-Flanke zum 2:2. Gäste-Keeper Tobias Nothelfer rettete in der letzten Aktion gegen Tobias Jöchle das Remis.