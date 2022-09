Das Ehrenamt erfolgreich gestalten

„Ehrenamt erfolgreich gestalten“ ist das Thema einer Vortragsreihe in Biberach vom 22. September bis 13. Oktober. Die Vorträge befassen sich mit Lampenfieber, Moderation und Sitzungsleitung, Steuerrecht und Pressearbeit. Es handelt sich um eine Kooperationsveranstaltung. Kooperationspartner sind die Stadt mit dem Seniorenbüro und der VHS, die Ehrenamtsakademie Biberach, das Stadtteilhaus Gaisental und der Stadtseniorenrat.

Ohne Ehrenamt geht es nicht. Wenn aber die Hauptamtlichen immer weniger werden, verschärft sich die Situation und es ist geboten, jenen, die bereit sind, ehrenamtlich zu helfen, für ihre Aufgaben das Rüstzeug an die Hand geben – und zwar kostenlos. Das sei das Ziel der Vortragsreihe „Ehrenamt erfolgreich gestalten“, sagt Rouven Klook, Ehrenamtsbeauftragter der Stadt. Die Reihe laufe seit 2014 recht erfolgreich, ergänzt Christian Walz, Leiter des Seniorenbüros. Im Schnitt kämen 25 bis 30 Leute pro Kurs. In den Kursen gehe es darum, Anstöße zu geben, das Ehrenamt zu stärken und teilweise den Leuten die Angst vor einer Überforderung zu nehmen. Wer später vertieftes Wissen auf einem Gebiet erwerben wolle, könne zur VHS kommen, sagt VHS-Leiterin Effi Holland.

Die Reihe „Ehrenamt erfolgreich gestalten“ richtet sich sowohl an Vereinsaktive als auch an Ehrenamtliche, die sich außerhalb eines Vereins engagieren. Darüber hinaus sind auch Institutionen, in denen Haupt- und Ehrenamtliche zusammenarbeiten, angesprochen. Es sei auffallend, dass heute projektbezogene Hilfen gegenüber einer langfristigen Verpflichtung klar bevorzugt würden, sagte Dieter Eckhart, der Vorsitzende des Stadtseniorenrates. Während Vereinsämter immer schwieriger zu besetzen seien, seien zum Beispiel viele Leute gerne bereit gewesen, während Corona für Ältere einzukaufen – auch junge, ergänzte Christian Walz.

Die vier Kurse sind an folgenden Terminen:

„Souverän präsentieren ohne Lampenfieber“ am Donnerstag, 22. September, 19 Uhr. Im Ehrenamt begegnet den Engagierten immer wieder die Aufgabe, Arbeitsergebnisse, Informationen oder sich selbst verständlich und überzeugend zu präsentieren. Neben einer gut entwickelten Visualisierung und Rhetorik hängt der Erfolg einer Präsentation vor allem von einem souveränen und sympathischen Auftreten ab. Referent ist Alja Renk, Führungskräftetrainer.

„Moderation und Sitzungsleitung“ am Donnerstag, 29. September, 19 Uhr. Die richtigen Moderationstechniken helfen zu mehr Effizienz in Meetings und Sitzungen. Referent: ist Alja Renk.

„Steuerrecht im Verein“ am Donnerstag, 6. Oktober, 19 Uhr, im Mehrgenerationenhaus/Stadtteilhaus Gaisental. Kassenverantwortliche im Verein und weitere Mitglieder im Vorstand müssen sich oft mit dem Steuerrecht auseinandersetzen, denn Vereine sind grundsätzlich steuerpflichtig. Im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb profitieren Vereine von zum Teil ermäßigten Steuersätzen, Freigrenzen und Freibeträgen. Referent ist Reinhard Gawatz, Steuerberater.

„Pressearbeit für Vereine“ am Donnerstag, 13. Oktober, 19 Uhr, im Mehrgenerationenhaus Biberach/Stadtteilhaus Gaisental. Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit eines Vereins ist unerlässlich und unterstützt den Ruf und die Bekanntheit. Im Kurs erfährt man, wie man einen guten Pressetext für die Homepage oder die Zeitung schreibt. Außerdem zeigt der Referent praxisnah, wie Vereine ihre Texte online über ein Tool (storybox) bei der Schwäbischen Zeitung einreichen können. Referent ist Gerd Mägerle, Leiter der SZ Biberach.