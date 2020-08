Das Derby als echter Härtetest

So geht es in den EVO-Sportpark: Der Einlass der Zuschauer beginnt bereits ab 16 Uhr, also eine Stunde vor dem Anpfiff des Pokalderbys. Es besteht die Möglichkeit, sich auf der Homepage des SV Mietingen unter www.svmietingen.de bereits vorab zu registrieren, eine Registrierung vor Ort ist nach SVM-Angaben selbstverständlich auch möglich. Der Parkplatz an der Mehrzweckhalle in Mietingen kann ebenfalls benutzt werden. (sz)