Das Christkind schwebt an Heiligabend auf den Marktplatz

Das Christkind wird an Heiligabend,Samstag, 24. Dezember, zum Lied „Stille Nacht“ wieder von den Gutermann‘schen Häusern auf den Biberacher Marktplatz schweben. So ist es Brauch. Und zum „Christkindle Ralassa“ gehört auch, dass von den Hospitalräten an die Kinder Lebkuchen verteilt werden. Damit die Stimmung diesem Ereignis gerecht wird, sollen auf dem Marktplatz von 17 bis 17.50 Uhr sämtliche Lichter in Wohnungen und Geschäftshäusern gelöscht werden.

Bereits 1873 berichtet der gebürtige Biberacher Albert Hetsch in einem Brief an seinen Bruder von einem Weihnachtsbrauch aus seiner Kindheit. „… Ein gar freundliches Kinderandenken ist die gemütliche Sitte, (…) ein ,Christkindle‘, mit Lichtern umgeben, am Christ-Abend im Apotheker Stecher‘schen Hofe (Anmerkung: Haus der Kron-Apotheke) von einem Taglicht des Hinterhauses herabzulassen, während wir Kinder ein Weihnachtslied sangen …“. Aus diesen Zeilen kann geschlossen werden, dass die Tradition des „Christkindle Ralassens“ spätestens um 1820 entstanden sein dürfte, da Albert Hetsch im Jahre 1812 geboren wurde und er von einem „Kinderandenken“ spricht. Da er den Vorgang in seinem Brief als „Sitte“ beschreibt, könnte der Brauch durchaus noch älter sein. Von Konditor Ruppert wurde dieser Brauch fortgeführt. Er zog in seinem Haus in der Gymnasiumstraße, dessen Fenster mit kleineren Transparenten geschmückt waren, eine beleuchtete Christkindfigur an einer Schnur auf und nieder und schenkte den Kindern der Nachbarschaft Lebkuchen und anderes Weihnachtsgebäck. Der Nachfolger Rupperts, Konditor Keller, führte diesen Brauch weiter. Weil es immer mehr Kinder wurden, übernahm im Jahre 1904 der Hospital zum Heiligen Geist diese Aufgabe. Gleichzeitig wurde die weihnachtliche Feier von der Gymnasiumstraße in den Spitalhof verlegt. Ein „Stadtbüttel“ stand am Eingangstor, verteilte Lebkuchen und die Alumnen begleiteten mit ihren Instrumenten damals noch die Weihnachtslieder und spielten das Biberacher Pastorale. Als mit der Zeit auch der Spitalhof zu klein wurde, verlegte die Hospitalverwaltung das „Christkindle Ralassa“ im Jahr 1960 auf den Marktplatz.