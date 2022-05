Das Biberacher „Stadtradeln“ startet am 18. Mai

Der Startschuss zum dritten Biberacher „Stadtradeln“ fällt am Mittwoch, 18. Mai, um 17.30 Uhr auf dem Biberacher Marktplatz. Zum Auftakt sind alle interessierten Stadtradler zu zwei Feierabendtouren eingeladen. Startpunkt ist laut Mitteilung auf dem Marktplatz in Biberach. Nach einer kurzen Ansprache laden Erster Bürgermeister Ralf Miller und Baubürgermeister Christian Kuhlmann alle Interessierten zu zwei unterschiedlichen Radtouren ein. „Klimaschutz und Radverkehrsförderung sind Teamarbeit“, so Ralf Miller.

Beide Touren dauern circa zwei Stunden und enden auf dem Marktplatz. Bei den Touren ist für Alltagsradler, aber auch für Einsteiger etwas dabei. Wer sich unsicher ist, kann sich die Streckenverläufe im Vorhinein ab Montag, 16. Mai, unter www.biberach-riss.de/stadtradeln anschauen. Zudem sind die Touren ab dem 16. Mai in der Komoot-Gruppe „Stadtradeln Biberach“ abrufbar.

Biberach beteiligt sich in diesem Jahr bereits zum dritten Mal in Folge an dem bundesweiten Wettbewerb. Kommunen in ganz Deutschland nehmen daran teil und versuchen, in 21 Tagen so viele Kilometer wie möglich mit dem Fahrrad zurückzulegen.

Wer am Auftakttag etwas früher auf den Markplatz kommt, hat ab 17 Uhr die Möglichkeit, kleine nützliche Geschenke zu gewinnen. Zudem kann man den neuen städtischen Mobilitätsmanager Stephan Fehrenbach kennenlernen.Die Veranstaltung findet auch bei leichtem Regen statt, bei starkem Regen entfällt sie.