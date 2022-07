Das Biberacher Klinikum erweitert das Ausbildungsangebot um die Ausbildung zur Anästhesietechnischen Assistenz

In Zeiten des bundesweiten Fachkräftemangels investieren die Sana Kliniken auch künftig in die Ausbildung und Qualifikation des eigenen Nachwuchses. Im Rahmen dessen wird das Ausbildungsspektrum in diesem Jahr weiter ausgebaut. So wird im Biberacher Klinikum ab September erstmalig auch die dreijährige Ausbildung zum/r Anästhesietechnischen Assistenten/in (ATA) angeboten.

In insgesamt rund 1600 Theorie- und 3000 Praxisstunden lernen die angehenden Anästhesietechnischen Assistenten während der Ausbildung unter anderem alles Wichtige über Anatomie, Pharmakologie, Physiologie, Notfallmanagement und Krankheitslehre. ATAs sind spezialisiert auf die Vorbereitung, Durchführung sowie die Nachbereitung von Narkosen beziehungsweise operativen Eingriffen sowie den Umgang mit hochkomplexen technischen Geräten. Darüber hinaus obliegt ihnen die Patientenbeobachtung/-betreuung während und nach einer Operation.

Die neue ATA-Ausbildung, die ebenso wie die generalistische Pflegeausbildung mit zu den bestbezahltesten Berufsausbildungen gehört, startet erstmals am 1. September mit zunächst einem Platz (Bewerbungen noch möglich). Bezahlt wird nach Tarif (TVAöD), dazu gibt es unter anderem eine zusätzliche Altersvorsorge, Sonderzahlungen und Leistungsvergütungen, flexible Arbeitszeitmodelle, 30 Tage Urlaub, Zuschüsse zum ÖPNV sowie kostenfreie Parkmöglichkeiten direkt am Klinikum.