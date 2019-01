Das Abdera lebt vom Mitmachen

Nach dem Jahreswechsel steht das Abdera vor neuen Herausforderungen – und das kurz vor dem 19. Geburtstag. In der Biberacher Kulturhalle soll für Jugendliche auch weiterhin ein erschwingliches und vielfältiges Programm geboten werden. Die vergangenen Jahre sei das dank des ehrenamtlichen Engagements des Vereins Lilienthal gelungen, sagt Christine Dobler. Lilienthal bespielt die Kulturhalle seit Beginn des Projekts. „Seit der Gründung wird das Abdera ehrenamtlich und gemeinnützig gestemmt.“ Um die Zukunft des Abderas langfristig zu sichern, sucht der Verein dringend neue Mitglieder.

„Die Herausforderung für dieses Jahr ist klar“, sagt Ludger Ickenstein, Vorsitzender von Lilienthal. Jugendliche müssten sowohl für die Veranstaltungen, wie auch für das Engagement im Abdera begeistert werden. „In Biberach gibt es keine vergleichbaren Räume, in denen Jugendliche ähnliche Möglichkeiten und Freiräume haben, wie hier“, sagt Ickenstein. Mitglieder haben die Chance, ihre Lieblingsbands ins Abdera und so in die Stadt zu holen. Sie könnten auch selbst als DJ auflegen und andere mit ihrer Lieblingsmusik begeistern.

„Um das Angebot weiter so zu stemmen oder noch zu verbessern, brauchen wir neue Mitglieder“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Walter Scharch. Oft sei es herausfordernd, eine Band nach Biberach ins Abdera zu bekommen: „Aber zusammen schaffen wir das, und den Bands gefällt die Atmosphäre hier dann auch.“ Es sei die intime Konzertatmosphäre und das persönliche Rundherum in der Biberacher Kulturhalle. „Um dabei mitzuhelfen muss man nicht unbedingt Mitglied sein. Als Helfer kann man sich auch frei engagieren, ohne sich gleich zu verpflichten“, sagt Walter Scharch. Auch er habe erst als Helfer angefangen. Doch dann habe es ihm so gut gefallen, dass er Mitglied im Verein wurde.

Kreativität der Mitglieder gefragt

„Durch die Verantwortung und Arbeiten kann man auch viel für sich selbst lernen“, ergänzt Christine Dobler. Das reiche von technischem Verständnis über Musik bis zu kaufmännischem Management und Veranstaltungsplanung. Die Möglichkeiten seien vielseitig, je nach Kreativität der Mitglieder, sagt Dobler – so hätten Vereinsmitglieder die Chance, Aussehen, Musikrichtung und Ausstattung im Abdera zu wandeln.

Der Verein und das Abdera stehe jedem offen, sagt Ickenstein: „Egal welcher Herkunft und aus welcher Kultur. Wir sind überparteilich und überkonfessionell. Es geht uns darum, das Miteinander in Biberach und die Jugendkultur zu fördern.“ Um daran zu arbeiten, trifft sich der Verein immer mittwochs um 18 Uhr im Abdera – dazu sei jeder eingeladen. „Wer Bock und Laune hat, soll und kann einfach vorbeikommen“, sagt Walter Scharch.

Für die Mitglieder gebe es viele Vorteile, meint Christine Dobler. Nach einer Schicht erhalte man den Rest des Abends freien Eintritt und einen Helferbon, um in die nächste Veranstaltung umsonst zu kommen. Während der Schicht bekomme man noch freie Getränke und erstklassige Musik obendrauf. Gute Möglichkeiten für eine erste Schicht als Testlauf gebe es schon jetzt, denn das Programm im Abdera für die kommenden Monate steht bereits.