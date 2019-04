Das 22. Jugendhandballturnier Ibot in Biberach ist eröffnet

Mit einer stimmungsvollen Eröffnungsfeier ist am Karfreitagabend das 22. internationale Biberacher Osterturnier (Ibot) um den „Cup der Kreissparkasse Biberach“ in der Wilhelm-Leger-Halle offiziell eröffnet worden. Der Vorsitzende der TG Biberach und Orgachef des Turniers, Hans-Peter Beer, und Biberachs Oberbürgermeister Norbert Zeidler begrüßten die 100 angereisten Vereine aus vier Nationen und hießen sie herzlich willkommen in Biberach. Das Ibot zählt nach wie vor zu den bestbesetzten Jugendhandballturnieren in Deutschland, auch wenn in diesem Jahr weniger Jugendbundesligaclubs und auch weniger internationale Mannschaften am Start sind. Neben den Teams aus Deutschland, darunter immerhin fünf Mannschaften der gastgebenden TG Biberach, sind auch Gäste aus Italien, der Schweiz und den Niederlanden über die Ostertage in Biberach. Das Turnier wird in drei Altersklassen – A- bis C-Jugend männlich und weiblich – ausgespielt. Die Finalspiele werden allesamt am Ostermontag, ebenfalls in der Wilhelm-Leger-Halle, ausgetragen. Bei der von Michael Händel moderierten Eröffnungsfeier sorgten die Showauftritte der TG-Tanzgruppen „Hipp Teens“ und „Faszination Tanz“ sowie der Kunstradsportler Michael und Matthias Quecke aus Bad Schussenried – Junioren-Europameister von 2016 – für eine eindrucksvolle Atmosphäre. Nach dem Auftritt der Fahnenkinder, die die Flaggen der teilnehmenden Nationen in die Halle trugen, begann das Eröffnungsspiel des Ibot zwischen dem Bundesliganachwuchs von Frisch Auf Göppingen und Sachsenmeister Nickelhütte Aue (14:13). Göppingen gilt neben dem SC Magdeburg und dem TV Bittenfeld als einer der großen Favoriten auf den Turniersieg bei der männlichen A-Jugend. Titelverteidiger Füchse Berlin ist in diesem Jahr nicht dabei. Bei den Mädchen könnte der TV Nellingen ein Wörtchen bei der Titelvergabe mitsprechen.

Der Eintritt beim 22. internationalen Biberacher Osterturnier (Ibot) ist frei. Weitere Informationen zum Ibot, den kompletten Spielplan sowie einen Link zum Livestream zum Turnier gibt es im Internet unter www.ibot-bc.de