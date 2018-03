Das 21. Jugend-Handballturnier Ibot ist eröffnet

Mit einer imposanten Feier ist am Freitagabend das 21. internationalen Biberacher Osterturnier (Ibot) um den „Cup der Kreissparkasse Biberach“ in der Wilhelm-Leger-Halle durch Orgachef Hans-Peter Beer und Biberachs Finanzbürgermeister Roland Wersch eröffnet worden. Bis zum Ostermontag kämpfen beim größten Jugend-Handballturnier Süddeutschlands 103 Mannschaften aus fünf Nationen in drei Altersklassen – A- bis C-Jugend männlich und weiblich – um den Turniersieg. Neben Vereinen aus Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden und Italien ist mit Billy Montigny erstmals auch ein Club aus Frankreich beim Ibot am Start. Bei der von Michael Händel moderierten Eröffnungsfeier sorgten die Showauftritte der Gruppe „Faszination Tanz“ der TG Biberach und der „Beaverettes“, der Cheerleader der American Footballer der Biberach Beavers, und der Kindersportschule der TG mit einem Tuch-Act für eine stimmungsvolle Atmosphäre in der Halle. Nach dem Auftritt der Fahnenkinder begann das Eröffnungsspiel des diesjährigen Ibots zwischen Titelverteidiger Füchse Berlin und dem Süd-Jugendbundesligisten TSV Wolfschlugen. Die Füchse gewannen das Spiel mit 24:22.