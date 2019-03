Das 1000. Verah-Mobil geht nach Biberach

Das 1000. Verah-Mobil ist seit dieser Woche auf Biberachs Straßen unterwegs. Die medizinische Fachangestellte Christina Merk von der Hausarztpraxis Dr. Frank-Dieter Braun hat kürzlich ihre Zusatzqualifikation als sogenannte Verah abgeschlossen. Verah steht für Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis. Sie macht Hausbesuche und kann auch bestimmte hausärztliche Tätigkeiten ausführen. „Die Verahs übernehmen eine wichtige Funktion“, sagt Hans-Joachim Seuferlein, stellvertretender Geschäftsführer der AOK Ulm-Biberach. „Sie entlasten die Hausärzte, das ist insbesondere im ländlichen Raum sehr wichtig.“

Bereits sei 2003 werden die Praxen unterstützt, die am AOK-Hausarztvertrag teilnehmen. Mittlerweile gibt es 2200 Verahs in Baden-Württemberg und jetzt wurde das 1000. Verah-Mobil übergeben. Darüber freut sich Dr. Frank-Dieter Braun: „Für uns ist das eine große Erleichterung, in unserer Praxis gibt es 1400 Patienten, mehr als 80 Prozent nehmen am Programm der hausarztzentrierten Versorgung teil.“ Und Verahs seien einfach noch einmal besser ausgebildet als eine medizinische Fachangestellte.

Aufwertung der Tätigkeit

In seiner Praxis im Riß-Center gibt es nun zwei Verahs und somit auch zwei Verah-Mobile. Stefanie Deubel hat ihre Zusatzqualifikation bereits 2009 abgeschlossen. „Das wir ein eigenes Auto haben, ist einfach super“, sagt sie. „Meine Tätigkeit erfährt dadurch eine deutliche Aufwertung in der Außenwirkung und auch innerhalb des Praxisteams.“ Zudem sei sie auf ihren Hausbesuchsfahrten auch rechtlich abgesichert.

Bei den Hausbesuchen geht es für die Verahs nicht nur ums Blutdruckmessen und die Medikamentenkontrolle. Durch die Hausbesuchen bekommen die Versorgungsassistentinnen einen genaueren Einblick in das Leben der Patienten. So könne beispielsweise schon früh festgestellt werden, ob jemand depressiv, dement oder auch sturzgefährdet sei.

Hans-Joachim Seuferlein von der AOK ist überzeugt vom Projekt: „Ich glaube, dass vor allem chronisch Kranke von der umfangreichen Betreuung in den eigenen vier Wänden profitieren.“ Diese Patientengruppe stelle mit 60 Prozent die Mehrheit der über 1,6 Millionenn Teilnehmer des AOK-Hausarztprogramms dar.