Das Öchsle dampft mit viel Musik

Die Ensembles und Orchester der städtischen Bruno-Frey-Musikschule haben am Samstag zu einer musikalischen Reise mit der Öchsle-Museumsbahn eingeladen. Der Sonderzug war mit rund 380 Fahrgästen voll besetzt.

Bereits am Bahnhof in Warthausen stimmte Ursula Glöckler-Sproll mit dem Akkordeonjugendorchester die Gäste mit flotten Melodien auf die musikalische Fahrt ein. Nach den Liedern „Die Fischerin vom Bodensee“ und „Muss i denn zum Städtele hinaus“ gab der Kinderchor der Jugendmusikschule unter der Leitung von Ewald Bayerschmidt mit „Auf de schwäb’sche Eisenbahne“ das musikalische Zeichen zur Abfahrt.

Im offenen Sommerwagen des Öchsle platzierte sich eine Besetzung der Kleinen Schützenmusik und sorgte mit Märschen und modernen Stücken während der Fahrt für musikalische Unterhaltung. Noch leicht außer Atem, vom langen Anstieg bei Wennedach, schnaufte die Dampflok„Berta“ durch Wälder und grüne Wiesen durchs Rottumtal.

An den Bahnübergängen hatte das Öchsle Vorfahrt und voll guter Laune winkten die Passagiere den wartenden Autos zu. Am Bahnhof in Ochsenhausen angekommen, wurden die Öchsle-Reisenden von einer Rockband musikalisch begrüßt. Die Ensembles der Musikschule – das große Trompetenensemble, Bläservororchester, Kinderchor, Blockflötenspielkreis der Senioren, Alphornensemble, Schlagzeugensemble, Flute4fun, Streichhölze und die Schwarzbachmusikanten – spielten an den Haltestationen in Äpfingen, Maselheim und Ochsenhausen auf. Nach einer Eisverköstigung am Bahnhof Ochsenhausen ging es musikalisch beschwingt wieder von Ochsenhausen nach Warthausen zurück.

„Es ist ein Musikschulfamilienevent, das wir präsentieren“, sagte Andreas Winter, Leiter der Bruno-Frey-Musikschule. Dabei stehe das gemeinsame Miteinander im Vordergrund, und das verbinde die Generationen. „Die Öchslefahrt war logistisch nicht einfach, aber erfolgreich“, freute sich Winter. Organisator Michael Nover, die Verwaltung und die Ensembleleiter hätten daran einen beträchtlichen Anteil, so Winter. „Wir haben die gesamte Bandbreite unserer Musikschularbeit bis zur Behindertenarbeit der Schwarzbachmusikanten gezeigt“, sagte Michael Bischof, stellvertretender Musikschulleiter. „Es war uns auch wichtig“, dass alle dabei sind.“

Hinter den Kulissen war viel Arbeit nötig. Dazu gehörte unter anderem das Verladen von großen Instrumenten wie Drum-Set, E-Piano und Cellos auf einen Anhänger und der Transport zu den Haltestationen.

Infotag der Musikschule

Über das Unterrichtsangebot der Bruno-Frey-Musikschule Biberach können sich Interessenten beim Infotag am Samstag, 29. Juni, von 11 bis 14 Uhr im Heinz H. Engler-Forum bei der Dollinger Realschule, Wilhelm-Leger-Straße 4, informieren. Nach einer musikalischen Eröffnung gibt es eine Instrumentenrallye mit persönlicher Beratung durch die Lehrer der Bruno-Frey-Musikschule.