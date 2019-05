Darum ist das Schützentheater für die jungen Biberacher so wichtig

Die Ausstellung „Making of Schützentheater“ ist im Museum eröffnet worden. Sie zeigt wunderbare Bilder und Exponate aus vielen Jahrzehnten. Bei der Vernissage verabschiedeten sich die seit 2001 amtierenden Theaterleiter Yvonne von Borstel-Hawor und Hermann Maier, die nach der diesjährigen Derniere von „Die Schöne und das Tier“ ihre Ämter abgeben. Ab 2020 wird die neue Leiterin Maren Haack mit ihrem Team Sandra und Fabian Binder, Christian Zell und Markus Mayer die 160 Jahre bruchlos bestehende Schützentheatertradition fortsetzen.

Bereits vor vier Jahren hatten die aktuellen Theaterchefs bei Museumsleiter Frank Brunecker eine Ausstellung angeregt, die das Entstehen einer Inszenierung zeigen sollte. Die Ausstellung „Making of...“ wurde jetzt zum 160-jährigen Bestehen eröffnet, sie zeigt die Arbeit an „Peterchens Mondfahrt“ im vergangenen Jahr.

Bedeutung vor das Wir-Gefühl

Oberbürgermeister Norbert Zeidler begann seine Begrüßungsrede mit dem griechischen Philosophen Demokrit aus Abdera: „Ein Leben ohne Feste ist wie eine lange Wanderung ohne Einkehr“ und Zeidler weiter: „Es schützelet.“ Zeidler nannte das Schützentheater ein „echtes Biberacher Goldstück: Hier wird ein Biberacher Wir-Gefühl geprägt, für viele junge Biberacher ein erster Schritt der Sozialisation hinein in unsere Stadtgesellschaft. Die Ausstellung soll und wird helfen, den besonderen Geist des Schützentheaters besser zu verstehen.“ Zeidler sprach dann über das aus historischen Gründen unvermeidlich zu korrigierende Alter dieses Kernstücks des Schützenfests von 200 auf 160 Jahre. Zeidler sagte weiter: „Das Schützentheater verbindet Nationen. Die Herkunft spielt keine Rolle, weder die nationale noch die soziale. Ebenso wenig ist es ist von Bedeutung, welche Schule ein Kind besucht, ob es schwäbisch schwätzt, hochdeutsch oder mit fremdem Akzent spricht. Und das ist der Geist des Schützentheaters!“

Elan der Kinder beeindruckt

Die beiden ausscheidenden Theaterleiter gingen in ihrer Rede auf die Bedeutung des„Schützentheater“ für sie persönlich ein: „Über 40 Jahre unserer Lebenszeit, viel Herzblut und Leidenschaft haben wir in diese besondere Institution investiert.“ Und zur Philosophie dieses einzigartigen Theaters: „Das Schützentheater ist ein Zuhause von Gleichgesinnten, in dem man sich geborgen fühlt, Alltagssorgen vergessen kann und neue Freundschaften schließt, Freundschaften fürs Leben! Es ist ein Ort, an dem jeder wichtig ist, sich einbringen kann und gebraucht wird. Das allerschönste sind die Kinder mit ihren strahlenden Augen, wenn sie auf der Bühne stehen. Ihr Elan, ihre Begeisterung, ihre unermüdliche Spielfreude, ihre Ausdauer sind beeindruckend.“ Neben den traditionellen Märchen haben Yvonne von Borstel-Hawor und Hermann Maier seit ihrem Amtsantritt sechs neue, von ihnen extra für ihr Theater geschriebene Stücke auf die Bühne gebracht: 2003 Die kleine Meerjungfrau, 2009 Aladin und die Wunderlampe, 2001 Peter Pan, 2013 Das Dschungelbuch, 2016 Ali Baba und die 40 Räuber, 2019 Die Schöne und das Tier.

Theater zu leiten ist eine Ehre

Die Theaterleiter: „Schützentheater ist: Viel Zeit, viel Arbeit, viel Energie. Es ist eine besondere Ehre und eine Tradition, die verpflichtet. Man steckt mächtig viel rein – und kriegt das tausendfach wieder zurück. Wir nehmen dieses fast runde Jubiläum zum Anlass, um uns mit einem weinenden und einem lachenden Auge von unserem Schützentheater zu verabschieden.“ Sie bedankten sich bei allen und sagten: „Wir übergeben ein gut funktionierendes Schützentheater an Maren Haack und ein neues Team, dem wir viel Glück und Erfolg wünschen, und dem wir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen.“

Museumsleiter und Historiker Frank Brunecker ging bei der Ausstellungseröffnung auf die in der Öffentlichkeit thematisierte Frage nach dem Gründungsjahr ein. Bei dem Jahr 1819 handelte es sich demnach um eine falsche Annahme.1859 ist nach abgesicherter neuester Erkenntnis hingegen korrekt. Das Jahr 1819 spielte demnach eine Vorläuferrolle, so die Erläuterungen von Frank Brunecker. Schützendirektor Georg Friedrich Stecher hatte die evangelischen Schulkinder zum Theaterspielen animiert. Am 18. April trugen einige der Kinder in der Schlachtmetzig neben Redeübungen ein Lustspiel vor. Auch in den beiden folgenden Jahren gab es solche Auftritte, die aber eher in der Tradition von Passionsspielen standen. Stadtarchivarin Ursula Maerker und ihre Mitarbeiterinnen fanden in den Archiven Schüleraufführungen nur noch in 1841. Aber 1858 wurde das (alte) Theater eröffnet, und ab 1859 wurden die Schüleraufführungen dort zu einer jährlich stattfindenden festen Einrichtung, das Jahr zum Gründungsjahr des Schützentheaters. Brunecker zum Theaterneubau: „Die eigentliche Biberacher Besonderheit in jener Zeit ist die Theaterbegeisterung, für die eine überwältigende Mehrheit in der Bürgerschaft bereit ist, für ein Bürgertheater gewagte finanzielle Belastungen aufzunehmen.“ Und die Kinder spielten mit Begeisterung; bereits 1869 gab es zum ersten Male den „Binsenmichel“, seitdem 14 Mal wiederholt, zuletzt 2002. Seit 1869 gilt das zentrale Motto: „Lasst sorgenlos die Kinder spielen, bis sie den Ernst des Lebens fühlen“, und seit 1900 heißt das Schützentheater eben „Schützentheater.“

Dass die Musik eine ganz große Rolle bei den Inszenierungen des Schützentheaters spielt, zeigten drei wunderbare Musikstücke, gespielt von den jeweiligen Komponisten. Peter Marx spielte einen schwungvollen Ballett-Walzer aus „Prinzessin Amaranth“ von 1998. Von Michael Nover mit dem Saxofon sang die damalige Rolleninhaberin in „Peter Pan“ von 2011 den Song „Mama“, und Andreas Winter ließ aus dem diesjährigen „Die Schöne und das Biest“ einen „Steptanz des Bestecks“ mit flottem Drive hören.

Damit war auch die Ausstellung eröffnet, die eine Vielzahl von Dokumenten, Kulissen, alten Fotos, Kostümen, Requisiten und einen Tonfilm über die Produktion von „Peterches Mondfahrt“ zeigt.