Darf man das Biberacher Schützenfestlied in Kriegszeiten singen?

Tägliche Bilder des Schreckens und der Zerstörung aus dem Ukrainekrieg, drohende Hungersnöte wegen fehlender Weizenlieferungen, explodierende Preise, Umweltzerstörung – nein, da kann man nicht ehrlicherweise den Schützenfestchoral „Rund um mich her ist alles Freude“ von Justin Heinrich Knecht singen. Oder doch? Dr. Hanno Wulz, Germanist, früherer Schulleiter des Wieland-Gymnasiums und Ehrenmitglied der Schützendirektion, hat sich mit diesem scheinbaren Gegensatz befasst und gibt im folgenden Text eine klare Antwort.

Der Streit darüber ob das „Rund um nich her“ noch in die heutige Zeit passt, ist nicht neu, wie unter anderem ein heftig ausgetragener Leserbriefstreit aus dem Juni 1976 zeigt, in dem der damalige evangelische Stadtpfarrer Rieck den Choraltext als „schönfärberisch und in der modernen Zeit realitätsfern“ eingestuft haben soll.

Liedtext bedarf der Interpretation

Der Choraltext erschließt sich nur, wenn man nicht allein den ersten Vers der ersten Strophe zur Kenntnis nimmt, sondern die Gesamtgestalt betrachtet. Der historische Text des Theologen und Kirchenlieddichters Christian Christoph Sturm (1740-1786) ist lyrische Dichtung aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und findet sich in einer ersten Fassung in der „Sammlung geistlicher Gesänge über die Werke Gottes in der Natur“ (Halle 1775).

Die erste Strophe des Schützenfestlieds ziert das diesjährige Festabzeichen. (Foto: Schützendirektion)

Diese Fassung findet sich leicht überarbeitet in der „Sammlung (…) vierstimmiger Choralmelodien für das Wirtembergische Landgesangbuch“ des Biberacher Komponisten Knecht von 1799 als auch in einer späteren Ausgabe des „Würtembergischen Gesangbuchs“ von 1806.

Bemerkenswert: Eine geradezu moderne Fassung des Texts, die fast vollständig der heute gesungenen Fassung entspricht, findet sich bereits 1802 im Gesangbuch „(…) der evangelischen Gemeinde in Biberach“. Aber auch dieser gestraffte Text, den die Biberacher damals aus der Vertonung von K. Ph. Em. Bach (Hamburg 1780) übernommen haben, ist lyrische Dichtung und bedarf der Interpretation.

Dr. Hanno Wulz (Foto: privat)

Der erste Vers beginnt mit der Positionierung des betrachtenden Ich-Subjekts inmitten der Natur. Schon der zweite Vers zeigt, dass es sich nicht um ein schwärmerisches Selbstgespräch handelt, sondern um einen Dialog dieses Ichs mit dem „Schöpfer“ und der von ihm geschaffenen Welt. Im dritten Vers wird dann deutlich, dass der Blick auf „Deine Welt“ sich nicht auf die vom Menschen geschaffene Kultur richtet, sondern die Natur meint, die den Betrachtenden gefühlsmäßig erfasst: „Gebirg und Tal und Wald und Feld“, die „Fluren“ und „Kreaturen“.

Aufklärerischer Ansatz

Der Betrachter verliert sich aber nicht in emotionaler Träumerei, sondern reflektiert seine Gefühle theologisch: In der Natur kann der Mensch den Schöpfer wahrnehmen, den er in der Schöpfung als präsent erkennt. Diese reflektierende Analyse wird besonders in der zweiten Strophe breiter ausgeführt und wird in Vers neun der zweiten Strophe auf den Punkt gebracht: „Gott ist der Urquell alles Guten“.

Die dritte Strophe formuliert die logische Folgerung des Betrachters: Gott segnet auch den Menschen, er tut ihm wohl, er ist gütig und ist der „Ewiggute“. Deshalb appelliert das intellektuelle Ich an die Seele, den Sitz der Gefühle: „Oh freu auch meine Seele dich“, lobe Gott und „stimm ein in der Geschöpfe Chöre!“

Der aufklärerische Ansatz des Choraltexts lässt sich nicht leugnen: Die Freude liegt nicht bei einem schwärmerischen Betrachter oder einer (schützen)festlich gestimmten Menschenmenge, sondern in der Natur. Trotz zeitgemäßer empfindsamer Züge ist der Text von aufklärerischer Distanz und Intellektualität bestimmt: Gott manifestiert sich in der Natur und der Mensch kann ihn darin erkennen – eine Sichtweise der „natürlichen Theologie“, die für die katholische Kirche im Ersten Vatikanischen Konzil 1870 als möglicher Weg der Gotteserkenntnis beschrieben wird, aber im Gegensatz zur protestantischen Offenbarungstheologie des „sola scriptura“ steht.

Dies mag vielleicht erklären, warum der Choral nicht dauerhaft den Weg in die landeskirchlichen Gesangbücher gefunden hat. In dem erwähnten Leserbriefstreit von 1976 lobt Pfarrer Riek die „Gesangbuchkommission unserer Landeskirche“, dass sie den Sturm’schen Choral nicht mehr aufgenommen hat und stattdessen Dichter, „die den aufklärerischen Kehraus ... nicht mitgemacht“ haben.

Die Natur wertschätzen

Die Situierung „Rundum mich her“ richtet also den Blick auf die Natur und schließt nicht die Kultur, das vom Mensch Geschaffene, oder das soziale Umfeld des Betrachters ein. Dies ist nicht das Thema. Vielleicht zeigt sich darin auch der aufklärerische Optimismus, dass der „aufgeklärte“ sittliche Mensch, der Gott erkennt, auch sittlich handelt. Kritiker verweisen dagegen gerne auf „Der Mond ist aufgegangen“ von Matthias Claudius, wo in der letzten Strophe der Mitmenschen gedacht wird: „…und unseren kranken Nachbarn auch.“

Unverkennbar ist auf jeden Fall das didaktische Anliegen: „Drum freu auch meine Seele dich“, denn die Natur soll Quelle der Freude für den Menschen sein und eine Wohnung, in der er sich zu Hause fühlen darf.

Wenn wir beim Singen des Chorals auch die damit verbundene Verpflichtung fühlen, diese Natur wertzuschätzen und zu erhalten, dann muss man sich auch heute nicht schämen, dieses Lied zu singen oder ein Schützenfestabzeichen mit diesem Text zu tragen. Dass sich in die Freude auch der Schmerz mischt, dass der Mensch durch vernunftwidriges Verhalten diese Natur bedroht und zerstört, bleibt einem deswegen nicht erspart.

Der gesamte Liedtext

Rund um mich her ist alles Freude! Verschönt ist, Schöpfer, Deine Welt. Es prangt in seinem Feierkleide Gebirg und Tal und Wald und Feld. Wie heilig wird mir jede Stätte! Wohin ich seh, wohin ich trete, erblick ich Dich, o Schöpfer, Dich; wohin ich seh auf allen Fluren, in allen Deinen Kreaturen erblick ich, aller Vater, Dich. Das Murmeln in belaubten Bäumen ruft: Freudig müsst ihr Gott erhöhn! Die Zeit in Schwermut zu verträumen, ist Gottes Welt zu voll, zu schön. Mir sagt, beglänzt vom Morgentaue, die Flur, der Garten und die Aue: Wie segnet unser Gott so gern! Mir sagt das Rauschen seiner Fluten: Gott ist der Urquell alles Guten! Der Bach sagt lispelnd: Lobt den Herrn! Weit um mich her ist alles Freude! O freu auch, meine Seele, dich in Gottes schönem Weltgebäude! Wie reichlich segnet er auch mich! Lass dessen Lob umher erschallen, der dir so wohl tut, allen, allen, so wohl tut, der so gütig ist! Stimmt ein in der Geschöpfe Chöre: Dir, Gott, sei Preis. Dir Dank und Ehre, der Du der Ewiggute bist!