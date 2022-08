Dank Lions-Adventskalender: 10 Laptops für Malischüler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Aus dem Erlös der Adventskalender-Aktion 2021 des Lions Clubs Biberach konnten am letzten Schultag 10 Laptops im Gesamtwert von 2500 Euro an Schüler der Mali-Gemeinschaftsschule übergeben werden. Mit dieser Aktion unterstützt der Lions Club Schüler und Schülerinnen, die aufgrund der persönlichen und familiären Situation bisher keinen oder nur sehr begrenzten Zugang zu digitalen Endgeräten haben. Auch nach der Zeit des Homeschoolings finden viele eingeübte Abläufe im Unterrichtsalltag digital statt. Es wird also nach wie vor ein Zugang zum Internet und den entsprechenden Plattformen benötigt. Die Frage der digitalen Teilhabe besteht weiter. Insbesondere für Schülerinnen aus einkommensschwächeren Familien ist dies eine schwierige Situation.

Wie der stellvertretende Schulleiter Lukas Krug und Sabine Klan aus dem Schulleitungsteam ausführten, wurden die jugendlichen Gewinnerinnen und Gewinner der Laptops in einem kreativen Wettbewerb ermittelt, sodass neben der Bedürftigkeit das persönliche Engagement in die Entscheidung einfloss. Die Preisträger stammen aus den Lerngruppen 5-8 sowie aus den beiden Vorbereitungskursen, die derzeit an der Mali-Schule stattfinden.

Die Geräte stammen aus Großunternehmen, die ihre Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen mit modernster Technik ausstatten. Die Laptops sind daher immer noch auf einem technisch sehr hochwertigen Stand und werden in einer Behindertenwerkstatt überprüft und falls nötig repariert. Auf diese Weise kann die Mali-Schule aktuelle Technik zu einem günstigen Preis erwerben.

Die Schulleiterin Stefanie Maier-Stützle moderierte die Überreichung der Geräte, die vom Präsidenten des Lions Clubs Biberach, Jürgen Braunger, und dem Teamleiter der Adventskalenderaktion, Uwe Greiner, an die Gewinner durchgeführt wurde. Die Übergabe fand als Überraschung im Rahmen der Schülervollversammlung zum Schuljahresende statt, die aufgrund von Corona nunmehr zum ersten Mal seit 2 Jahren überhaupt wieder stattfinden konnte. Der gestiftete Preis ist ein Teil der insgesamt 32000 Euro, die aus der jährlichen Adventskalenderaktion in diesem Jahr je zur Hälfte an internationale und an regionale Projekte übergeben werden können.