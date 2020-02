Daniel Engert übernimm Leitung der Kreissportjugend

Daniel Engert füllt die vakante Stelle des Sportkreisjugendleiters aus. Beim gut besuchten Sportkreisjugendtag im Baltringer Sportheim erhielt er einstimmig das Vertrauen der Versammlung.

Der stellvertretende Sportkreisjugendleiter Jürgen Schick musste in seinem Bericht auf etwas zäh verlaufene Jahre in der Sportkreisjugend zurückblicken. Grund dafür war, dass der gewählte Sportkreisjugendleiter bald nach seiner Wahl das Handtuch warf. Aber mit dem Sportkreispräsidium im Rücken konnte Jürgen Schick das entstandene Vakuum einigermaßen ausfüllen und die Sportkreisjugend an das sichere Ufer bringen. Der Lohn für Jürgen Schick und Walter Traub (ebenfalls stellvertretender Kreissportjugendleiter) war dafür die von der Versammlung ausgesprochene einstimmige Entlastung.

Bei den anstehenden Neuwahlen zahlte sich die gute Vorarbeit des Sportkreises aus. Es ist allgemein bekannt, wie schwer es ist, ein ehrenamtliches Funktionärsamt zu besetzen. Umso größer war beim Sportkreis Biberach die Freude, dass Daniel Engert sich als Kandidat für das Amt des Sportkreisjugendleiters zur Verfügung stellte. Dankbar nahm die Versammlung den Ball auf und wählte Englert einstimmig. Zu seinen Stellvertretern wurden wieder Schick und Traub ebenfalls einstimmig gewählt.

Bei der Wahl der Delegierten zum Landessportjugendtag konnten Benjamin Baur und Verena Möhrke gewonnen werden. Etwas zäher verlief die Ernennung der Personen für den Kreisjugendring. Neben Daniel Engert und Walter Traub stieg noch Walter Herzhauser als dringend benötigte dritte Kraft ins Boot.

Eine kleine Satzungsänderung stellte der stellvertretende Sportkreispräsident Hermann Gantner vor. Die Änderung beinhaltet, dass zukünftig nicht mehr 14 Tage zwischen dem Sportkreisjugendtag und dem Sportkreistag liegen müssen. Der Sportkreisjugendtag wird also in vier Jahren circa zwei Stunden vor dem Sportkreistag am gleichen Ort stattfinden.

Beim Punkt Verschiedenes gab Engert bekannt, zeitnah eine Infoveranstaltung zu organisieren, bei der er über das Thema Zuschüsse informieren wird.

Robert Hochdorfer, Bürgermeister der Gemeinde Mietingen, Robert Blersch, Organisationsvorstand SV Baltringen, Rolf Preissing, Vizepräsident Sportkreis Biberach, und Werner Seeger, Jugendarbeit Präsidiumsmitglied Sportkreis Ravensburg, hatten zu Beginn Grußworte gesprochen. Nach einer Stunde ging ein reibungslos und gut vorbereiteter Sportkreisjugendtag zu Ende.