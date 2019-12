Damit keiner an Heiligabend alleine ist: Diese Biberacher organsieren Weihnachtsfeier

Wer bei der Heiligabendfeier dabei sein möchte, kann sich noch bis Montag, 9. Dezember, im Pfarrbüro St. Martin dafür anmelden. Weil die Feier in kleinerem Rahmen stattfinden soll, ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Zur Deckung der Kosten bitten die Organisatoren um eine kleine Spende. Anmeldungen sind möglich per Telefon unter 07351/18140, oder mit einer E-Mail an stmartin.biberach@drs.de