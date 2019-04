Damit hat der Biberacher Gemeinderat gepunktet

Schwacher Start, starkes Comeback und am Ende ein furioser Auftakt: Das erste Spiel im Play-off-Finale der Deutschen Eishockey-Liga 2 bot für die Ravensburg Towerstars gleich mal viele Geschichten. Was zählt, ist die 1:0-Führung in der Best-of-Seven-Serie gegen die Löwen Frankfurt.

Diese 1:0-Führung in der Serie ist für Towerstars-Trainer Rich Chernomaz „das Wichtigste nach dieser Partie“. Lange aufhalten mit dem ersten Spiel wollte sich der ehemalige Frankfurter Meistertrainer und Sportdirektor nicht.