Damit die Artenvielfalt auf Bauernhöfen erhalten bleibt

Biodiversität, Insektensterben, Artenverlust. Spätestens seit Erscheinen der sogenannten „Krefelder Studie“ wird das Thema Artenvielfalt in der Öffentlichkeit breit diskutiert. Doch wie steht es tatsächlich um die Vielfalt von Kulturen, Arten und Ökosystemen? In einem Projekt der Fachschule für Landwirtschaft Biberach befassen sich Lehrer und Studierende aus Sicht der Praktiker mit diesem Thema.

80 Prozent weniger Insekten seit 1989 – diese erschreckende Zahl wurde vom Entomologischen Verein Krefeld im Rahmen einer Studie zum Rückgang der Masse an Fluginsekten 2017 veröffentlicht. Trotz Kritik am Vorgehen der Untersuchung hat das Ergebnis in der Öffentlichkeit großes Interesse geweckt. In Bayern hat sie dem Volksbegehren „Rettet die Bienen“ mit 1,7 Millionen Unterschriften zu großem Erfolg verholfen. Auch in Baden-Württemberg steht ein Volksbegehren zur Rettung von Insekten und Artenvielfalt an. In der Landwirtschaft geht es meistens aber um die Anlage von Blühstreifen sowie den Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel.

Von Seiten des Landes werden im Rahmen der Gesamtkonzeption „Beratung.Zukunft.Land“ (BZL) zwei zu einhundert Prozent geförderte Beratungsmodule zur Biodiversität angeboten. Um das Thema Schülern auch im Fachschulunterricht zugänglich zu machen, entwickeln die Biberacher Lehrkräfte gemeinsam mit Kollegen der Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und Ländlichen Raum (LEL) in Schwäbisch Gmünd ein Unterrichtskonzept. Darin sollen Theorie- und Praxiseinheiten sinnvoll verzahnt sowie Selbstlernphasen und digitale Lernwege zum Einsatz kommen.

Im Rahmen von zwei Unterrichtseinheiten in der letzten Schulwoche Ende März 2019 haben sich 17 Studierende mit der Bedeutung der biologischen Vielfalt beschäftigt sowie Faktoren zusammengetragen, die zu deren Verlust führen können. Einerseits nimmt die Zahl von Bienen und anderen Insekten durch einseitige Fruchtfolgen, den Einsatz von Insektiziden und Herbiziden, die vier- bis sechsmalige Grünlandnutzung oder den Einsatz von Mähaufbereitern ab. Andererseits kommen bedeutende Faktoren wie klimatische Veränderungen, Bebauung, Abholzung und Umweltverschmutzungsaspekte hinzu, die nur indirekt oder gar nicht der Landwirtschaft zugerechnet werden können.

Selbst-Check für Landwirte

Ein erfolgreicher und nachhaltiger Artenschutz kann nur in vertrauensvoller Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Umweltschutz gelingen. Um die Biodiversität im landwirtschaftlichen Betrieb messbar zu machen wurde in einem Webinar der „Selbst-Check Biodiversität“ vorgestellt. Mit dieser einfachen Excel-Anwendung können Landwirte prüfen, wie es um die Artenvielfalt im eigenen Feld und Hof steht. Abgefragt werden hierbei nicht nur die Zahl der Kulturen und die Nutzungsintensität des Grünlandes, sondern auch viele Punkte auf der Hofstelle wie Schwalbennester, Trockenmauern, Bauerngärten, Maßnahmen für Bodenbrüter sowie zur Wildrettung. Als Ergebnis wird ein Gold-, Silber- oder Bronzerang vergeben.

Bei einem Praxistag auf dem Gestütshof Sankt Johann des Haupt- und Landgestüts Marbach wurden Beispiele zur Biodiversität vor Ort betrachtet. Zunächst wurde mit einer Drohne ein Überblick über das Gelände gegeben und anhand einer Wärmebildkamera größere Tiere in den umliegenden Feldern festgestellt. Mit einer virtuellen Schnitzeljagd wurden die Studierenden zu Insektenhotels, Streuobstbäumen, Hecken und weiteren Punkten geführt, die wichtige Beiträge zum Erhalt der biologischen Vielfalt bringen.

In kleinen Gruppen wurden zu den Themen Gewässerökologie, Wald- und Heckenpflege, Ackerbau und Grünland exemplarische Punkte vor Ort aufgesucht. Da nicht alle Maßnahmen für jeden Betriebstyp geeignet sind, erarbeiteten die Studierenden im Anschluss Maßnahmen, die konkret in den Betrieben umgesetzt werden können. Mit diesen konkreten Maßnahmen sollen die eigenen Ergebnisse aus dem „Selbst-Check“ neu berechnet und die Biodiversität auf dem heimischen Betrieb weiter verbessert werden. Die Excel-Anwendung soll in den kommenden Wochen auf den Seiten des Landwirtschaftsamtes Biberach allen Interessierten zur Verfügung gestellt werden.