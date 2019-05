Damen qualifizieren sich für Landesliga

Bei der Landesliga-/Bezirksligavorrunde am Sonntag in Westerstetten haben sich die Damen der TG Biberach das Startrecht in der Landesliga erkämpft.

Das durch den Ausfall von Angreiferin Nadine Königsmann gehandicapte Team konnte im ersten Spiel gegen die Gastgeberinnen aus Westerstetten dennoch gefallen und nahm den Gegnerinnen bei der 1:2-Niederlage (5:11, 11:7, 5:11) den einzigen Vorrundensatz ab. Anschließend gelang ein 2:0-Erfolg (11:3, 11:8) gegen den SV Erlenmoos II. Gegen Erlenmoos I entwickelte sich ein ausgeglichenes und umkämpftes Match, zunächst mit einem 11:7-Satzgewinn für Biberach, dem zwei knappe 9:11-Satzverluste zur 1:2-Niederlage folgten. Beide Teams wiesen damit 6:6 Punkte auf, allerdings hatten die TG-Damen mit 8:7 das bessere Satzverhältnis gegenüber Erlenmoos 1 (7:7) und spielen die Feldrunde in der Landesliga weiter.

TG II startet mit 0:8 Punkten

Die neu formierte zweite Biberacher Mannschaft musste am Sonntag beim Bezirksliga-Heimspieltag vier Niederlagen einstecken. Auf dem Sportplatz an der Adenauerallee spielte die TG II ohne ihren erkrankten Kapitän Dirk Theoboldt mit Jürgen Schoch, Rudi Mey, Anna Czekalla, Linus Witzemann und Jan Theoboldt. Der 0:2-Auftaktniederlage (7:11, 6:11) gegen den TSV Riedlingen folgte ein 1:2 (13:11, 14:12, 4:11) gegen den TSV Westerstetten. Der TV Wasserburg brachte dem Heimteam die nächste 0:2-Niederlage (9:11, 8:11) bei, auch hier hatten die Biberacher noch gut mitgehalten. Im letzten Spiel gegen den TSV Allmendingen bestand beim 0:2 (5:11, 4:11) keine Chance auf einen Satzgewinn. Fazit dieses Spieltags: Die Ergebnisse spiegeln nicht die Leistung des Teams wider. Das im Vergleich mit den anderen Mannschaften sehr junge Biberacher Team hat viel Potenzial und kann nächste Woche in Ravensburg zeigen, was in ihm schlummert.