Damen der TG Biberach starten mit Heimsieg

Die Württembergliga-Damen der TG Biberach sind am Samstag mit einem Heimsieg in die neue Handball-Saison gestartet. In einem kampfbetonten Spiel vor etwa 80 Zuschauern bezwang die TG den TV Nellingen II mit 21:15 (10:7).

Auch ohne die noch verletzte Leonie Kuhn und Neuzugang Leonie Schneider startete die TGB gut und ohne große Nervosität in das Spiel gegen die Drittliga-Reserve des TV Nellingen um Trainer Jan Hirschmüller. Die Abwehr vor der an diesem Tag überragend haltenden Andrea Bretzel im TGB-Tor stand von Beginn an sehr gut, überzeugte durch viel Beinarbeit und ein sehr gutes Rückzugsverhalten. Auf genau das hatte man sich vor dem Spiel eingestellt, denn der TVN ist für sein schnelles Tempospiel bekannt.

Jule Fischer gelang in der zweiten Minute dann der erste Treffer für Biberach, den die Gäste in der sechsten Minute ausgleichen konnten. Die Zuschauer sahen zu Beginn ein sehr torarmes Spiel, was mitunter auch an der noch ausbaufähigen Chancenverwertung der TGB-Damen lag. Zwar spielte man im Angriff größtenteils clever und erarbeitete sich gute Chancen, diese fanden allerdings zu selten den Weg ins Tor. In der zwölften Spielminute erhöhte Nadja Math auf 4:1. In der Folge blieb der Vorsprung konstant bei zwei, drei Treffern, was vor allem der guten Abwehrarbeit zu verdanken war. Zur Pause stand ein 10:7 für die TGB auf der Anzeigetafel.

Dem Team war die Freude über das doch gute Spiel anzumerken und die Anspannung ließ langsam nach. Man nahm sich vor, vor allem in der Abwehr auch im zweiten Durchgang mit der gleichen Leidenschaft zu spielen wie im ersten Durchgang. Nachdem den Gästen dann zunächst der Anschlusstreffer zum 9:10 gelang, schafften die Blau-Gelben in der Folge einen 6:0-Lauf durch Treffer von Math, Svenja Hardegger und Lea Unterfrauner zur 16:9-Führung. Zwar noch nicht oft genug, aber immer wieder spielte man sich vorne sehr gute und sehenswerte Treffer heraus, unterstützt durch eine weiterhin gute Leistung in der Defensive, in der alle Spielerinnen eine tolle kämpferische Leistung zeigten. Die Biberacherinnen blieben in der Folge auch in der Schlussphase ihrer Linie treu und fanden eine gute Mischung aus mutigem Spiel und Cleverness. Lena Krais und Jenny Wagner brachten neuen Schwung ins Angriffsspiel und nach den letzten Treffern von Lissy Branz, Jessica Haas und Anne Münzer konnte man sich nach anstrengenden 60 Minuten über einen verdienten 21:15-Erfolg freuen.

Insgesamt war es eine tolle Mannschaftsleistung, eine ganz starke kämpferische Leistung und viel Laufbereitschaft, die letztlich den Sieg brachten. Alle Spielerinnen haben ihren Teil zum gelungenen Saisonstart beigetragen. Nun gilt es, diesen Schwung mit in die neue Trainingswoche zu nehmen, denn am kommenden Samstag wartet mit der Auswärtsaufgabe in Ludwigsburg die nächste harte Nuss auf die TGB-Damen.