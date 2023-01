Damen der TG Biberach bezwingen Verfolger Hofen

Eine starke Vorstellung haben die Württembergliga-Damen der TG Biberach am Samstag gegen den direkten Verfolger SG Hofen/Hüttlingen. Vor allem Dank einer tollen Abwehr- und Torhüterleistung konnte man in heimischer Halle vor 120 Zuschauern mit 21:13 (11:5) gewinnen und damit den erhofften guten Start in die Rückrunde feiern. Es war insgesamt der achte Saisonsieg für die TGB-Truppe.

Die Biberacherinnen waren gewarnt: Die Gäste der SG Hofen/Hüttlingen kamen nicht nur als aktueller Tabellensechster und damit als direkter Verfolger der TG an die Riß, vielmehr hat sich das Team in den vergangenen Monaten deutlich steigern und immer mal wieder auch Spitzenteams ärgern können. Zudem hatte man auch noch das Hinspiel im Kopf, das die TG zwar gewinnen konnte, sich aber bis zur letzten Sekunde sehr schwer tat. Mit Rückraumspielerin Simone Bieg hat Hofen zudem die Zweitplatzierte der Torschützinnenliste in den eigene Reihen, die immer wieder für acht, neun Tore gut ist und sich dieses Mal mit vier Treffern begnügen musste.

Biberacherinnen legen 5:0-Start hin

Von Beginn an war die Vorfreude auf dieses Spiel aber zu spüren. Mit einer tollen Einstellung, der nötigen Laufbereitschaft und mit Mut ging es in die Partie, in der man vor allem in der Abwehr gleich gut agierte. Einige Paraden von Torhüterin Andrea Bretzel, aber auch eine insgesamt clevere Abwehrleistung führten dazu, dass die Gäste erst in der 13. Spielminute erstmals jubeln konnten. Zuvor hatten Yvonne Schneider, Annkathrin Branz, Svenja Hardegger und zwei Mal Leonie Kuhn die TG mit 5:0 in Führung gebracht. Im Angriff tat man sich ein bisschen schwerer: Valentina Herth und Lena Krais führten zwar gut Regie, oft fehlte aber der letzte Schritt, der letzte Pass oder hin und wieder auch das nötige Quäntchen Glück, wodurch insgesamt wenige eigene Treffer gelangen. Zwei Tore von Branz, eines von der eingewechselten Laura Groner und ein weiteres von Kuhn sorgten für eine 11:5-Führung zur Pause. Mit der Leistung hinten konnte man mehr als zufrieden sein, vorne galt es noch einen Gang hochzuschalten und vor allem das Tempo hochzuhalten.

Premiere für Sarah Wagner

So ging es mit viel Schwung in den zweiten Durchgang und man merkte sofort, dass die Mannschaft Lust auf diesen Heimsieg hatte. Die wieder stark spielende Schneider und Jenny Wagner (in ihrem 99. Spiel für die TG-Damen) legten die ersten Treffer zum 13:5 vor, was den Gästetrainer zu einer schnellen Auszeit zwang. Diese sollte nur kurz fruchten, denn nachdem Bieg das Tor zum 6:13 gelungen war, legten die Biberacherinnen einen 4:0-Lauf hin. Beim 17:7 durch Jessica Haas (45. Spielminute) hatte man dann erstmals zehn Treffer Vorsprung. Nach wie vor war es aber vor allem die Abwehrleistung, die für die nötige Sicherheit sorgte. Immer wieder erarbeitete man sich Bälle durch viel Einsatz und Laufbereitschaft. In der 51. Spielminute gelang Sarah Wagner dann ihr Premierentor in dieser Saison (18:7). Auch wenn man sich am Ende dann noch den ein oder anderen Fehler zu viel leistete, schmälerte dies die insgesamt tolle Leistung nicht. Ein verdienter 21:13-Heimsieg stand am Ende zu Buche.

Die Freude war zurecht groß. Eine überragende Abwehrleistung hat den Weg zum Heimsieg geebnet. Alle Spielerinnen konnten ihren Teil dazu beitragen und wieder einmal war es ein gelungener, mannschaftlich geschlossener Auftritt. Die Leistung im Angriff war dagegen nicht optimal, daran gilt es zu arbeiten. Für die TG geht es nun in ein spielfreies Wochenende, ehe es dann zum starken Aufsteiger nach Köngen geht.