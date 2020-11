DAK-Vortrag: Gesund und schlank

Patric Heizmann ist Coach, Bestsellerautor und Referent im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden. Die DAK-Gesundheit in Biberach bietet eine digitale Veranstaltung des Bewegungs- und Ernährungs-Coaches an. Interessierte können virtuell daran teilnehmen. „Gesund und schlank – leichter als Sie denken“ ist am Mittwoch, 4. November, um 18 Uhr das Motto seines Online-Vortrages. Mit viel Motivation und bildlicher Sprache bringt Heizmann Licht in die Ernährungswelt. Ein gesunder Lebensstil ist keine Frage der Disziplin, sondern eine Frage der täglichen Gewohnheiten!“, sagt Patric Heizmann. „Der innere Schweinehund ist jemand, den wir sehr oft auf unserer Ernährungsreise begegnen. Wichtig ist es ihn zu trainieren: Je häufiger Sie sich ihm stellen, desto stärker werden Sie.“