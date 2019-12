DAK feiert 70- jähriges Bestehen

Die „Geburtsstunde“ der DAK Biberach, die jetzt DAK-Gesundheit heißt, war 1949. Im Jahre 1949 eröffnete in Biberach eine Bezirksgeschäftsstelle, damals noch in der Hindenburgstraße. Die DAK gewann an Mitgliedern und zog im Juli 1957 an den Marktplatz um. Seit April 1974 ist die DAK in der Pfluggasse ansässig und betreut von hier aus inzwischen rund 11 000 Kunden. Dies freut vor allem die Chefin der DAK Gesundheit in Biberach, Sandra Röhl, die nun gemeinsam mit Ihrem fünfköpfigen Team die Kunden betreut.

Röhl verwies auch auf die lange Tradition der DAK als älteste Krankenkasse in Europa, deren Wurzeln bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen. Von den bundesweit rund 1815 Krankenkassen, die es noch 1970 gab seien, auch bedingt durch Fusionen inzwischen nur noch 109 übrig.