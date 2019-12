Dahinten erzählt vom „Dindindelein“

Gunther Dahinten beschäftigt sich beim Vorweihnachtsabend am Freitag, 13. Dezember, in der Volkshochschule mit dem „Dindindelein“. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr.

„Guck, Papi, ’s Dindindelein!“, rief das kleine Mädchen, das auf den Schultern seines Vaters saß und beobachtete, wie das Krischtkindle im Spitalhof heruntergelassen wurde. Das war vor einem Dreivierteljahrhundert, aber für viele in Biberach ist das „Dindindelein“ eine bis heute lebendige und rührende Erinnerung. Denn man denkt daran zurück, dass dies das erste Christkindle-Rablassen nach dem Krieg war und dass man am Heiligabend alle diejenigen schmerzlich vermisste, die im Krieg umgekommen waren. Otto Herzog, der frühere Schützentheater- und Kulturmacher in Biberach, hat die Geschichte vom „Dindindelein“ in Worte gefasst. Sie steht im Mittelpunkt des VHS-Vorweihnachtsabends. Außerdem erwartet die Zuhörer eine Auswahl an anderen weihnachtlichen Erzählungen, und natürlich erklingen Weihnachtslieder. Gunther Dahinten singt und spricht, begleitet von Roland Boehm.