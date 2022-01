Crosslauf in Birkenhard

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem alle bisherigen Wettkämpfe der Oberschwäbischen Crosslaufserie coronabedingt abgesagt wurden, fand am vergangenen Sonntag in Birkenhard der erste Crosslauf statt.Von der TG Biberach, Abteilung Triathlon, nutzen einige Teilnehmer diese Gelegenheit um unter Wettkampfbedingungen Sport zu treiben. Bei 3 Grad und bewölktem Himmel traten die Sportler an, um die neue Strecke über Felder westlich von Birkenhardt zu bewältigen. Der Rundkurs über unbefestigte Wege hatte aufgrund von Schneeresten eine besondere Schwierigkeit und beim Abbiegen mussten einige rutschige Passagen bewältigt werden.

Bei den Kindern U10 konnte sich Johanna Streißle über den 1. Platz freuen. Bei der Jugend U14 kam Lennja Streißle auf den 6. Platz, bei der U16 erreichteYannik Streißle den 3. Platz und Connor Stawik den 5. Platz, bei der U18 Sarah Miehle den 3. Platz. Bei den Erwachsenen finishten Philipp Posmyk, Hans Schätzle, Frank-Ulrich Streißle, Markus Kraft und Mona Fakler. Am Ende des Wettkampfes musste auf Duschen und Siegerehrung verzichtet werden, dennoch herrschte eine tolle Stimmung.