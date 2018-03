Crönlein erkämpft sich Silber in Regensburg

Erfolgreichster Teilnehmer der TG Biberach beim internationalen Arena-Swim-Meeting in Regensburg ist Jan Crönlein gewesen. Die TG trat mit fünf Schwimmern an. Am Start waren insgesamt 647 Sportler aus Österreich, Tschechien, Ungarn, Rumänien, Italien, der Ukraine sowie aus Bayern und Baden-Württemberg.

Jan Crönlein (Jahrgang 2002) erkämpfte sich Silber (200 Meter Rücken/2:22,08 Minuten) und Bronze (200 m Schmetterling/2:33,69). Hinzu kamen mehrere vierte Plätze (100 m Rücken, 50 m Freistil und 100 m Schmetterling). Moritz Glede (2002) holte sich ebenso Bronze (50 m Freistil/26,45). Mit Platz fünf beendete er die 50 m Rücken und die 100 m Freistil.

Der jüngste Schwimmer der TG-Mannschaft, Bence Wieland (2004), ging insgesamt acht Mal an den Start und erreichte dabei mehrere Platzierungen unter den besten zehn (4. 100 m Brust/6. 50 m Brust/5. 200 m Rücken/7. 100 m Schmetterling/9. 50 m Rücken/9. 100 m Rücken).

Die einzige weibliche Teilnehmerin aus Biberach, Anika Brinkmann (2002), konnte nicht in Medaillennähe schwimmen. Ihr bestes Ergebnis war Platz fünf über 50 m Freistil. Mit Rang sechs schloss sie die Wettkämpfe über 50 m Schmetterling und 100 m Rücken ab.

Emanuel Vogel (2003) gelang trotz mehrerer persönlicher Bestzeiten der Sprung auf das Podest nicht. Seine Ergebnisse: Siebter über 50 m Brust, Achter über 50 m Schmetterling, Neunter über 50 m Freistil und Zehnter über 50 m Rücken.