Covid-Folgen: Biberacher OB ist aktuell in Reha

Der OB-Sessel im Biberacher Rathaus bleibt in den kommenden Wochen verwaist. Oberbürgermeister Norbert Zeidler befindet wegen der Folgen einer Covid-19-Erkrankung derzeit in Behandlung. Dies teilte der Erste Bürgermeister Ralf Miller am Montagabend in der Sitzung des Biberacher Gemeinderats mit.

Im März mit dem Virus infiziert

Zeidler hatte sich in der zweiten Märzhälfte mit dem Virus infiziert, zwischenzeitlich für einige Tage seine Amtsgeschäfte wieder aufgenommen und auch öffentliche Termine absolviert. Aufgrund der Nachwirkungen der Covid-Erkrankung befinde er sich aber aktuell in einem Behandlungs- und Reha-Aufenthalt, wie Miller bekanntgab. Bis voraussichtlich Mitte Mai werde Zeidler deswegen nicht ins Rathaus zurückkehren.