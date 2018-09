Couragierte Bürger halten Dieb fest

Stellvertretend für alle Menschen in der Region, die sich durch Zivilcourage verdient gemacht haben, hat das Polizeipräsidium Ulm beim Sicherheitstag sieben Bürger geehrt. Bei der Veranstaltung im Studio der Sparkasse Ulm wurden auch zwei Menschen ausgezeichnet, die der Polizei in Biberach halfen.

So wurden Regine Betz-Joedecke und Dieter Joedecke aus Biberach und Oberstenfeld durch laute Rufe auf einen flüchtenden Dieb in Biberach aufmerksam. Sie hielten diesen fest, bis die Polizei eintraf. Die Beamten konnten hierdurch weitere Mittäter einer professionellen Diebesbande ermitteln, wie es einer Pressemitteilung heißt. Die anderen geehrten Bürger halfen dabei, einen flüchtigen Unfallverursacher oder einen Dieb zu schnappen, gingen bei einer Schlägerei dazwischen oder löschten ein brennendes Fahrzeug, in welchem sich ein hilfloser Fahrer befand.

Arbeit der Einsatzkräfte wird aber zunehmend schwieriger

Beim Sicherheitstag auf dem Ulmer Münsterplatz informierten die Einsatzkräfte über ihre Arbeit. Den ganzen Tag über zeigten dort Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste und weitere Sicherheitspartner ihr Leistungsangebot. Die Arbeit der Einsatzkräfte wird aber zunehmend schwieriger, wie ein Themenschwerpunkt an diesem Tag zeigte: Störungshandlungen und Aggressionen gegenüber Helfern nehmen zu.

Eindringlich schilderten Polizisten, Rettungsdienstmitarbeiter und andere Betroffene, wie sie in alltäglichen Einsatzlagen Opfer von Gewalt wurden. Dabei sollte gerade den Helfern Respekt und Hochachtung zu Teil werden, wie die Polizei schreibt. Ebenso allen Bürgern, die in brenzligen Situationen nicht wegschauen, sondern handeln. Zivilcourage sei eine der Standsäulen für ein soziales, gerechtes und friedliches Zusammenleben.