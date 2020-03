Coronavirus legt auch Beavers lahm

Wie vor dem öffentlichen Leben, macht das Coronavirus auch vor dem Sport nicht halt. Aufgrund der rasanten Ausbreitung hat die TG Biberach bereits vor geraumer Zeit beschlossen, den Trainings- und Spielbetrieb in allen Abteilungen vorerst bis zum 19. April einzustellen. Dies betrifft somit auch American Footballer der Biberach Beavers, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Saisonvorbereitung der TG-Footballer liegt auf Eis wie auch die der anderen Teams, die in der GFL2 (German Football League) Süd beheimatet sind. Der Start der diesjährigen Saison wurde präventiv vom American Football Verband Deutschland (AFVD) auf Pfingsten verschoben (siehe Kasten).

Aufgrund der Coronavirus-Situation mussten die Biberach Beavers sowohl das Trainingslager als auch sämtliche Scrimmages (gemeinsame Trainingseinheiten mit anderen Teams) absagen. Auch das geplante Freundschaftsspiel gegen die Ravensburg Razorbacks konnte nicht ausgetragen werden (SZ berichtete). Die Pandemie sorgte laut Pressemitteilung ebenfalls bei den Cheerleadern der Beaverettes für großen Ärger. Diese hatten sich wochenlang auf die Landesmeisterschaft vorbereitet, die ebenfalls aus Sicherheitsgründen ausfiel.

Beavers beteiligen sich an Aktion „Bürger für Bürger“

TG-Abteilungsleiter Horst Stumm-Szelenczy wandte sich in einem Brief an alle Spieler, Cheerleader, das Management und an alle Helfer. „Wir erleben derzeit eine schwierige und schwer zu verstehende Situation. Als Team bilden wir primär eine Einheit für unseren Sport“, schrieb Stumm-Szelenczy. Und weiter: „Wir haben von unseren Fans und Unterstützern insbesondere bei unseren Heimspielen viel Solidarität erfahren. Jetzt ist es einmal mehr an uns, diese Solidarität auch zurückzugeben.“ Die Beavers beteiligen sich auch deshalb mit einigen Spielern an der Aktion „Bürger für Bürger“, um für Menschen, die in Quarantäne sind oder zu Risikogruppen gehören, Einkäufe und Besorgungen zu erledigen.