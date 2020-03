Coronavirus: Landkreis sagt Sportlerehrung ab

Das Bürgertelefon des Landratsamts zum Coronavirus wurde in den vergangenen Tagen rege genutzt. Die Tendenz ist jedoch abnehmend. Seit vergangenen Freitag gingen annähernd 1000 Anrufe ein, berichtet das Landratsamt in einer Pressemeldung. Die Mitarbeiter nahmen die Anrufe entgegen, berieten besorgte Bürger und leiteten die Anfragen, wenn notwendig, an Ärzte des Kreisgesundheitsamts weiter. Dieser Service wird auch in den nächsten Tagen geboten. Die Hotline ist ab sofort von 8 bis 16 Uhr unter der Rufnummer 07351/52-7070 zu erreichen.

Auch die Informationen auf den Internetseiten des Landratsamts werden stark in Anspruch genommen. An einem gewöhnlichen Werktag verzeichnet das Landratsamt zwischen 2500 und 3500 Klicks, an einem Samstag rund 1000 und sonntags rund 1300 Zugriffe. Eine absolute Ausnahme bildete das vergangene Wochenende. Am Samstag klickten 16 583 und am Sonntag 21 681 auf die Internetseiten des Landratsamts. Noch nie gab es so viele Zugriffe auf die Seiten. Am besten waren die Seiten bisher am Montag nach den Kommunalwahlen am 27. Mai 2019 besucht. Damals klickten 14 338 Nutzer auf die Internetseite des Landratsamtes.

Land- und Sportkreis haben entschieden, die am Freitag, 3. April, um 18 Uhr stattfindende Sportlerehrung aufgrund des Ansteckungsrisikos mit dem Coronavirus abzusagen. „Wir erwarten mehr als 400 Gäste. Das Ansteckungsrisiko ist einfach zu hoch. Im Sinne des vorbeugenden Gesundheitsschutzes haben wir uns deshalb entschieden, die Sportlerehrung abzusagen und zu verschieben, was uns sehr leid tut. Wir wollen jedoch mit gutem Beispiel vorangehen und auch andere Veranstalter ermutigen, ähnliche Schritte freiwillig zu tun“, sagen Landrat Heiko Schmid und Elisabeth Strobel, Präsidentin des Sportkreises, übereinstimmend.