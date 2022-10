Corona-Testangebot des DRK Biberach endet

Der DRK-Kreisverband Biberach ist seit Beginn der Corona-Pandemie ein zuverlässiger Partner beim Testen und Impfen. Während der Impfstützpunkt in der Biberacher Paul-Heckmann-Kreissporthalle nach wie vor in Betrieb ist und es auch jede Woche zahlreiche mobile Impfaktionen im ganzen Landkreis gibt, stellt das DRK sein Schnelltestangebot Ende Oktober ein.

Was mit Bürgertestungen für Kommunen, Pflegeheime oder Mitarbeitertestungen für Arbeitgeber begann, hat sich in den vergangenen Monaten auf Alten- und Pflegeheime konzentriert: Dort testet das DRK bislang regelmäßig Mitarbeitende, Bewohner und Besucher auf das Coronavirus.

Die in den vergangenen Monaten stetig zurückgegangene Nachfrage, verbunden mit einem deutlich gestiegenen bürokratischen Aufwand haben nun zur Entscheidung geführt, die Testaktivitäten zum 31. Oktober zu beenden, heißt es in einer Mitteilung des DRK. „Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, wir alle bedauern diesen Schritt“, sagt Günter Lambacher, Koordination Schnelltests beim DRK-Kreisverband Biberach. „Aber letztlich ist diese Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt alternativlos.“

In der Biberacher Paul-Heckmann-Kreissporthalle (BSZ) wird an drei Tagen in der Woche geimpft: dienstags und freitags von 17 bis 20 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr. Mobile Impfteams des DRK sind auch zukünftig im gesamten Landkreis unterwegs.