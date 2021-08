Corona-Pandemie stellt den Biberacher Nepal-Hilfe vor Herausforderungen

Die Biberacher Nepal-Hilfe „Himalaya Project“ hat ihre Arbeit in den ländlichen Gebieten ihrer Projektregion Sisakhani Lurpung erfolgreich fortführen können, auch wenn es durch die Corona-Pandemie erschwert wurde. Der Verein ist seit Jahren Teil der SZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“, viele Menschen aus Biberach und der Region unterstützen das „Himalaya Project“ mit ihren Spenden. Jetzt berichtet der Verein über den aktuellen Stand des Hilfprojekts.

Der erste Lockdown im Frühjahr und Sommer 2020 hat vor allem das Leben in der Hauptstadt Kathmandu zum Erliegen gebracht (SZ berichtete). Die Lockdowns in Nepal sind viel restriktiver als in Deutschland üblich. Alles außer Krankenhäuser, also auch Lebensmittelgeschäfte, muss geschlossen bleiben. Das Militär unterstützt die Polizei bei den Kontrollen, bei denen es sehr streng zugeht. Durch zwei Corona-Soforthilfe-Programme konnte der Verein direkt und unbürokratisch etwa 250 Familien mit Grundnahrungsmitteln und Hygieneartikeln versorgen.

Toiletten mussten renoviert werden

Im Herbst war es dann aufgrund sehr guter Zahlen und Ausbleiben einer zweiten Welle wieder möglich, Material zu kaufen und die Bauarbeiten aufzunehmen. Im Winter hat der Verein die Schultoilette in Lurpung komplett renoviert und das Holzdach durch eine Stahlbetondecke ersetzt, auf der nun zwei große Wassertanks thronen. Es sei nicht nur nötig gewesen, die Hygienezustände zu verbessern, sondern auch wichtig, die Toilette daraufhin fit zu machen, da bald mehr Wasser zur Verfügung steht. Dies wiederum wird durch den Bau eines neuen Hochbehälters bewerkstelligt, der oberhalb von Lurpung errichtet wird und die Schule sowie das ganze Dorf Lurpung mit mehr Wasser versorgen soll.

Der Start des seit Jahren geplanten Wasserversorgungs-Projekts konnte 2021 erfolgen. Der alte Hochbehälter war nicht nur zu klein, sondern hatte seit dem starken Erdbeben Schäden und wurde immer nur notdürftig renoviert. Der neue Hochbehälter, der locker die Größe eines Schwimmbeckens hat, benötigte soviel Baumaterial, dass zuerst mit schwerem Gerät ein Zufahrtsweg zu seinem Standort gebaut werden musste.

Verein muss herben Rückschlag hinnehmen

Nachdem der Bagger mit dem Bau der kleinen Straße fertig war, konnte auch gleich der Standort für den Wassertank erschlossen werden. Die mühevolle Handarbeit, die sonst in dieser Bergregion üblich ist, konnte größtenteils entfallen. Im Frühjahr, dem Ende der alljährlichen sechs- monatigen Trockenzeit, musste der Verein dann kurz nach Fertigstellung des neuen Wassertanks einen herben Rückschlag hinnehmen: Durch Wald- und Buschbrände wurden weite Teile der Wasserzuleitung zerstört. Lurpung und viele weitere Dörfer waren nun ganz ohne Wasser, Durch eine Blitzaktion, finanziert und organisiert vom Himalayan Project, konnte Tage später eine oberirdische Ersatzleitung in Betrieb genommen werden. Dieses immer wiederkehrende Ereignis zeigte wieder, wie wichtig es ist, die alte Metallleitung, die mit den Jahren in weiten Teilen durch moderne Kunststoffleitungen ersetzt wurde, über Kilometer hinweg unterirdisch zu verlegen. Diese Herausforderung in schwierigem Gelände werde den Verein noch Jahre beschäftigen.

Im späten Frühjahr konnte der Bau der neuen Partnerschule „Shree Nag Dhevi Secondary School“ in Mate, Distrikt Kavre“, beendet werden. Ein sich über Jahre ziehendes Projekt fand seinen Abschluss. Die Nepal-Hilfe Biberach unterstützte den Bau zum zweiten Mal, die Dorfgemeinschaft konnte nicht ausreichend Mittel für den Neubau auf die Beine stellen, zumal auch in Nepal das Bauen immer teurer wird. Somit hat „Himalayan Project“ seit seiner Gründung 2005 neben Wassertanks und -leitungen, Straßen und Stromleitungen insgesamt zehn Gebäude errichtet: neun Schulen, in denen Hunderte von Kindern kostenlosen Unterricht erhalten, und ein Lehrerwohnhaus. Zudem läuft im Moment eine Beteiligung an einem Krankenhaus-Neubau, der im Winter 2021/2022 abgeschlossen werden kann.

Corona-Welle traf Nepal mit voller Wucht

Nun hat seit dem späten Frühjahr 2021 eine zweite Corona-Welle Nepal in voller Wucht getroffen. „Dies war auch nicht verwunderlich, denn im April haben die Menschen zu tausenden dicht an dicht auf den Straßen tagelang auf verschiedenen religiösen Festen oder politische Versammlungen gefeiert – und das, obwohl man wusste, dass die Delta-Variante schon von Indien nach Nepal eingesickert war“, schreibt der Verein. Glücklicherweise sei aufgrund der sehr jungen Bevölkerungsstruktur in Nepal der Anteil infizierter Personen mit schweren Symptomen deutlich geringer als in Deutschland – aber aufgrund des schlagartigen Anstiegs der Infektionen kollabierte das schwache Gesundheitswesen erneut. Das Hauptproblem ist der Mangel an Sauerstoff und Sauerstoffflaschen. Das Infektionsgeschehen verlagerte sich im Juni dann vom Hotspot Kathmandu in die Provinzen. „Leider verhindert die indische Regierung weiterhin den Export von Impfstoffen, die von Nepal schon lange bestellt worden waren und fest für eine nationale Impfinitiative eingeplant waren“, teilt der Verein mit.

So hat sich der Projektleiter Nirdhoj Lama für die die Nepal-Hilfe Biberach zur Aufgabe gemacht, zahlreiche Sauerstoffflaschen und Beatmungsgeräte sowie weiteres dringend benötigtes medizinisches Gerät zu erwerben und es dem Projektgebiet am naheliegendsten Krankenhaus, dem Roshi Health Isolation Center Kavre, zu spenden. Eine Übergabe konnte kürzlich stattfinden (Bild).

Glücklicherweise entspannt sich derzeit die Corona-Situation in Nepal wieder und die Bevölkerung hofft auf einen einigermaßen normalen Herbst-Tourismus, die „einzige Industrie“ des Landes und Arbeitgeber für Millionen Menschen, die seit nahezu zwei Jahren kein Einkommen mehr haben.