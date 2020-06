Corona-Pandemie hinterlässt deutliche Spuren am Arbeitsmarkt

Die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis Biberach ist infolge der Corona-Pandemie innerhalb eines Monats um 11,4 Prozent gestiegen. Im Mai wurden 3228 Arbeitslose gezählt, 330 mehr als im April und 1084 mehr als vor einem Jahr (plus 50,6 Prozent). Die Arbeitslosenquote steigt auf 2,7 Prozent. Vor einem Jahr lag die Quote bei 1,8 Prozent. Weiterhin weist der Kreis Biberach die niedrigste Arbeitslosenquote aller Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg aus.

Im Mai zeigten im Landkreis Biberach 125 Betriebe für 5034 Beschäftigte Kurzarbeit an. Ob alle Arbeitnehmer tatsächlich im Mai auch bereits kurzgearbeitet haben, steht erst nach Eingang der Anträge der Betriebe auf Abrechnung fest.

Bei der örtlichen Agentur für Arbeit, welche überwiegend Kurzzeitarbeitslose betreut, waren 2097 Arbeitslose registriert (plus 183 oder 9,6 Prozent gegenüber April) und 906 (plus 76,1 Prozent) mehr als vor einem Jahr.

Beim Jobcenter des Landkreises, das erwerbsfähige Leistungsberechtigte in der Grundsicherung betreut, ist die Zahl von um 147 oder 14,7 Prozent auf 1131 Personen gestiegen. Zum Vorjahr betrug der Anstieg 178 Personen oder 18,7 Prozent.

Seit Jahresbeginn konnten 159 Arbeitsuchende (Vorjahr: 274) mit Unterstützung des Jobcenters in eine Arbeits- oder Ausbildungsstelle vermittelt werden. Das waren 17 weniger als im April (minus 71,2 Prozent) als im April.

Derzeit werden im Jobcenter 2029 Bedarfsgemeinschaften betreut (101 mehr als im April, jedoch 39 weniger als im Vorjahr). Damit bezogen im Mai 4261 Kreisbwohner Grundsicherung für Arbeitsuchende (minus 6,4 Prozent zum Vorjahr).

Derzeit nehmen 684 (Vormonat: 756) Arbeitslosengeld-II-Bezieher an Förder- und Qualifizierungsmaßnahmen teil. Zusätzlich werden vom Landkreis 370 Personen (Vormonat: 369) durch soziale flankierende Leistungen, wie Kinderbetreuung, Sucht-, psychosoziale Betreuung oder Schuldnerberatung bei der Integration auf den ersten Arbeitsmarkt unterstützt.