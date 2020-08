Corona-Krise erschwert die Rundum-Betreuung

Die gemeinnützige Bürgersozialgenossenschaft Biberach hat ihre Geschäftsstelle in der Schwanenstraße 10 in Biberach. Geöffnet ist dort montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr. Für weitere Infos oder auch bei Interesse eines ehrenamtlichen Engagements können sich Interessierte unter Telefon 07351/5778092 oder per E-Mail an sabine.traub@bsg-bc.de melden. Infos auch online unter: www.bsg-bc.de