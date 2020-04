Corona-Hilfe des AKE wirkt dreifach

In der gegenwärtig globalen Corona-Krise sieht der Arbeitskreis Entwicklungspolitik Biberach (AKE) einen verstärkten Anlass, daran zu erinnern, dass mehr denn je weltbürgerliche Solidarität gefordert ist, die über nationale Grenzen hinausreicht. Zumal andere Länder innerhalb und außerhalb Europas von den Auswirkungen der Pandemie in weit schlimmere Notlagen geraten als Deutschland mit seinem gut ausgestatteten Gesundheitssystem. Der AKE hilft deshalb mit finanzieller Unterstützung in drei unterschiedlichen Bereichen.

Der Verein warnt zwar vor einer Fixierung auf die eigenen Probleme, ignoriert aber nicht, dass auch hierzulande Menschen wegen Corona in ernste Notlagen kommen. Dementsprechend hat der AKE aus seinen – nicht zuletzt aus der SZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ gestärkten – Reserven 3000 Euro aufgeteilt und an folgende Empfänger überwiesen: 600 Euro an die Diakonische Bezirksstelle in Biberach zur Abfederung lokaler Härtefälle, 1200 Euro an „Ärzte ohne Grenzen“ zur Entschärfung der durch Corona zugespitzt katastrophalen Notsituation in griechischen Flüchtlingslagern sowie 1200 Euro an die Hilfsorganisation „Don Bosco Mondo“ für ihren Einsatz zugunsten indischer Wanderarbeiter, die infolge krisenbedingter Kontaktsperren fast unausweichlich lebensbedroht sind, oft vor der Alternative Ansteckung oder Verhungern stehen.

Die damit initiierte Dreifachaktion zur Unterstützung für hiesige Bedürftige, zur Notlinderung im europäischen Ausland und über Europa hinaus – vor allem in Entwicklungsländern – will der AKE in dem Maße fortsetzen, wie weiter dafür Spenden auf seinem Konto eintreffen.

Der Verein plant diese dann wiederum möglichst dreigeteilt zur Notlinderung innerhalb Deutschlands, in einem anderen europäischen Staat und einem Entwicklungsland über bewährte Institutionen und Organisationen einzusetzen. Denn wie das Virus nicht an Grenzen halt macht, sollte nach Ansicht des AKE eine Lehre aus Corona sein, dass auch Solidarität nicht an den Grenzen eines Landes oder Kontinents enden darf. Sie sollte ansteckend zur „weltbürgerlichen Solidarität“ entwickelt und als zunehmend verfügbares „Gegenmittel“ angewandt werden. Auch dazu wolle der AKE mit der „Aktion 3-fach“, über konkrete Notlinderung in verschiedenen Teilen der Welt hinaus, etwas beitragen, teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit.