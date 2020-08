Corona festigt Zusammenhalt der Schüler

Für die Erstklässler an der Sprachheilschule Biberach der Zieglerschen ist vor kurzem ein besonderes Schuljahr zu Ende gegangen. Auf die Schulschließungen im März folgte die Öffnung der Schulen mit halben Klassen und rollierenden Systemen Mitte Juni. An den Grundschulen, und so auch an der Sprachheilschule Biberach, durften Anfang Juli wieder alle Kinder kommen, allerdings mit neuen Regeln und unter Pandemiebedingungen. Wie die Schulleitung berichtet, hat die Corona-Pandemie an der Schule einiges verändert. So gab es in den letzten Schultagen keine Übernachtung im Klassenzimmer, keinen Ausflug ins Aquarium nach Ulm, kein gemeinsames Grillen mit Mitschülern, Eltern und Lehrern und kein großes Schulkino.

Als positiven Effekt der Corona-Zeit hebt der Bericht den neuen festen Klassenzusammenhalt hervor. Denn dieser hat sich in den letzten Wochen verstärkt und gefestigt. „Corona hat außerdem viel Ruhe in den Schulbetrieb gebracht“, erzählt Klassenlehrerin Mirijam Schnaitter. „Wir waren nicht mehr damit beschäftigt, ständig zu managen, dass jedes Kind im richtigen Kurs und am richtigen Ort ist“, fügt ihre Kollegin Christina Winkler dazu. Denn in der Sprachheilschule Biberach gibt es sonst viele individuelle, auch klassenübergreifende Angebote, um die Kinder mit ihren verschiedenen Stärken und Schwächen im Bereich Hören und Sprache zu unterstützen.

Doch nun mussten alle Erstklässler immer als feste Gruppe zusammen sein und hielten sich zusammen entweder im Klassenzimmer, auf dem Spielplatz oder in einem fest definierten Teil des Schulgeländes auf. Selbst das Mittagessen haben sie zusammen im Klassenzimmer eingenommen, damit die Anzahl der Kinder im Speisesaal reduziert werden konnte. „Das war zwar eng, aber die Kinder fanden es toll“, berichten die Lehrerinnen.

Auch die individuelle Förderung ist laut Bericht während der Corona-Pandemie weitergegangen, aber anders als gewohnt. Die Lehrerinnen haben dabei ein Teil der Ideen, die die Schulschließungen mit sich gebracht hatten, beibehalten. Dazu gehört der Wochenplan für die Hausaufgaben in den Fächern Mathe und Deutsch, den es vorher nicht in diesem Umfang gegeben hatte. „Einige Kinder haben erstaunlich gut gelernt, damit umzugehen, sich die Aufgaben über die Woche selbst einzuteilen und in der Schule mit den Aufgaben anzufangen, bei denen sie unsere Hilfe brauchen und zu Hause das zu machen, was ihnen leicht fällt“, erklärt Schnaitter. Denn: Der Wochenplan wird in der Schule bearbeitet und nur das, was die Kinder nicht im Unterricht schaffen, ist Hausaufgabe. Wenn in Zukunft ein Kind krank wird, bekommt es den ganzen Wochenplan zugeschickt. „Auch die Eltern unserer Erstklässler haben es toll gemacht und waren sehr interessiert an unseren digitalen Angeboten“, ergänzt Winkler. Über eine sichere digitale Plattform hatten die Lehrerinnen Aufgaben, Erklärvideos und weitere Angebote wie Lieder, Lesetexte und Spiele online abrufbar bereitgestellt.