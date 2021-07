Corona erschwert die Arbeit der Ehrenamtlichen, Kritik am Finanzierungsmodell

Veränderungen im Vorstand und Kritik an der Höhe der finanziellen Förderung durch das Land, sind Themen der Jahreshauptversammlung des Betreuungsvereins Landkreis Biberach gewesen.

Das Treffen fand dieses Jahr coronabedingt in der Gigelberghalle statt. Die vergangenen eineinhalb Jahre hatten ein ständiges Anpassen an die jeweiligen Erfordernisse gefordert, hieß es dort. Informationsveranstaltungen und Beratungsgespräche fanden weitgehend digital statt, persönliche Betreuungsaktivitäten waren nur sehr eingeschränkt möglich. Die Treffen der zahlreichen Ehrenamtlichen mussten pandemiebedingt zunächst abgesagt werden und werden seit Januar digital durchgeführt.

Der Arbeitsaufwand der hauptamtlichen Beschäftigten blieb hoch. So berichtete Geschäftsführer Andreas Hofer, dass die ersten Schritte beim Bundesteilhabegesetz viel Beratung erforderlich machten. Die Umstellung der Kosten in stationären Einrichtungen habe viele Fragen mit sich gebracht, auch langjährig ehrenamtlich engagierte Betreuer hätten dabei Unterstützunggebraucht. Hofer bedankte sich bei den ehrenamtlichen Betreuern für ihre wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe.

Im Jahr 2020 stiegen die Erlöse durch Betreuungsführung um circa fünf Prozent. Damit beteiligt sich der Landkreis Biberach und das Land Baden-Württemberg mit knapp 25 Prozent an der Finanzierung des Vereins.

Insgesamt wird in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge ein Verlust verzeichnet, der im Moment noch durch Rücklagen ausgeglichen werden kann. Gründe lägen, wie der Verein mitteilt in den Tarifsteigerungen und in einem Finanzierungsmodell der öffentlichen Hand, das keine jährlichen Anpassungen vorsieht. Im Jahresfinanzbericht des zuständigen Steuerberaters wird diese Situation moniert. „Es wäre wünschenswert, der Öffentlichen Hand zu vermitteln, dass auch ein gemeinnütziger Verein, wenn er mit staatlichen Aufgaben betraut ist, eine angemessene Eigenkapitalausstattung benötigt.“

Bei den Vorstandswahlen gab es eine Neubesetzung: Das Gesundheitsamt Biberach entsendet als neuen Vertreter Levent Gecgüner, er ist Arzt und stellvertretender Amtsleiter. Der langjährig im Vorstand tätige Klaus Popp hat sich in den Ruhestand verabschiedet. Alle weiteren Vorstandsmitglieder stellten sich erneut zu Wahl, darunter Wolfgang Dangel, stellvertretender Vorsitzender und Karlheinz Frey vom ZfP Südwürttemberg, die bereits seit Beginn der Vereinsarbeit 1993 ehrenamtlich engagiert sind. Alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig bestätigt: Als Vorsitzende Andrea Rexer, ihre Stellvertretung übernehmen Maike Kalenberg und Wolfgang Dangel. Die Kassenprüfung wurde durch Friedrich Walz und Franz Forderer durchgeführt, ebenfalls langjährig tätige Mitglieder. Einen besonderen Dank ging an Franz Forderer, der seit 15 Jahren diese Aufgabe im Verein übernahm und sich dieses Jahr verabschiedete.