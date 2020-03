Corona-Bürgertelefon rege genutzt

Beim Corona-Bürgertelefon des Landratsamts Biberach sind am Samstag 150 Anrufe eingegangen, am Sonntag weitere 100 Anrufe.

Die Hotline mit fünf Telefonen war von 8 bis 18 Uhr im Zweischichtbetrieb besetzt, teilt das Landratsamt mit. Sie wurden eigens dafür geschult. Sie berieten besorgte Bürger und leiteten die Anfragen, wenn nötig, an Ärzte des Kreisgesundheitsamts weiter.

„Diesen Service wollen wir so lange aufrechterhalten, wie wir ihn brauchen“, sagen Landrat Heiko Schmid und die Leiterin des Kreisgesundheitsamts, Monika Spannenkrebs. „Nach wie vor besteht ein großer Beratungsbedarf, den wir ernst nehmen.“ Deshalb ist das Bürgertelefon weiter von 8 bis 18 Uhr unter 07351/52-7070 zu erreichen.

Insgesamt waren am Wochenende annähernd 80 Beschäftigte des Landratsamtes und besonders des Kreisgesundheitsamtes im Einsatz. „Das Engagement ist außergewöhnlich, aber notwendig. Wir sind im Krisenmodus. Der dazu eingerichtete Führungsstab trifft sich bereits am Montagmorgen wieder“, so Landrat Schmid. „Es geht dann insbesondere darum, wie wir weitere Testmöglichkeiten im Landkreis schaffen können.“