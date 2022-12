„Coro senza Nome“ lässt Kinderherzen lachen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die stolze Summe von 801 Euro kam beim diesjährigen gut besuchten Adventskonzert des „Coro senza Nome“ in der Biberacher Spitalkirche zusammen. Der Betrag soll diesmal bedürftigen Kindern in der Region zugutekommen. Die Hälfte geht an die regionale Stiftung „Kinder in Not“ in Geschäftsführung der Caritas Biberach; die andere Hälfte wird auf Vorschlag von Chormitglied Susanna Weigele dem Kindertreff in der Flüchtlingsunterkunft Bleicherstraße gespendet. Sie selbst engagiert sich dort ehrenamtlich in einer Spiel- und Lerngruppe für Flüchtlingskinder. Mit dem Geld soll Spiel- und Bastelmaterial angeschafft, oder auch ein Ausflug finanziert werden. Chorleiterin Anke Becker und Chormitglied Gisela Weißer übergaben die Spende direkt im Kindertreff, wo sie von den anwesenden Kindern freudig empfangen wurden. Andreas Gratz vom Migrationsdienst der Caritas Biberach-Saulgau bedankte sich auch im Namen der Kinderstiftung bei allen Spenderinnen und Spendern für diese großzügige Unterstützung.