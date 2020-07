Cornelia Lanz wird Kulturamtsleiterin in Lahr

Mehr Büro statt Bühne heißt es wohl künftig für die aus Biberach stammende Sopranistin Cornelia Lanz: Nach einer Einarbeitungsphase ab 1. November übernimmt sie zum 1. Januar 2021 die Leitung des Kulturamts der Stadt Lahr (Ortenaukreis). Der Gemeinderat entschied sich nach einem mehrstufigen Verfahren mit 45 Bewerbern für die 39-jährige Biberacherin.

Mit ihrem Mann und dem kleinen Sohn will Cornelia Lanz ihren Lebensmittelpunkt von München, wo die Familie derzeit wohnt, nach Lahr verlegen. Neben einem ausgezeichneten Staatsexamen für den höheren Schuldienst an Gymnasien verfügt Cornelia Lanz über den Abschluss „Künstlerische Ausbildung Gesang“. Sie studierte Amerikanistik und Regie an der Columbia University New York sowie Gesang an der Manhattan School of Music, New York. Ergänzend nahm sie Schauspielunterricht und absolvierte einen Grundkurs Opernschule. Berufliche Erfahrungen sammelte sie bei Lehr- und Vortragstätigkeiten, als Produzentin von Opern, Regieassistenz sowie als Künstlerin an verschiedenen Stationen. Ihre Engagements wurden mehrfach ausgezeichnet.