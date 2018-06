„Copyshop“ macht aus dem Foyer eine Partymeile

Wegen des unsicheren Wetters zog sich die Rondellkonzertgemeinde am Sonntag wieder in das Foyer der Stadthalle zurück. Ungewöhnlich viele Besucher von Anfang 30 bis weit in die Sechziger hinein, begleitet auch von vielen Kindern, bevölkerten bis in die späten Abendstunden sogar die Außenterrasse – nicht unbedingt wegen der Lautstärke, sondern vor allem, weil es drinnen keinen Platz mehr gab.

Die sechsköpfige Band „Copyshop“ hatte mit ihrem Mix aus populären Stücken von den Siebzigern bis heute den Geschmack des Publikums getroffen. Wo die Tanzfläche zu Beginn noch verhalten besucht war, fanden die Tanzwilligen ab 21 Uhr kaum noch Platz, ihrem Bewegungsdrang nachkommen zu können. Klatschend, tanzend, mitsingend zeigten sie ihre Begeisterung für das Angebot der Biberacher Rondellkonzerte.

„Copyshop“ hatte aus ihrem großen Repertoire vor allem tanzbare Stücke ausgewählt. Gerade da konnten die Sänger Isa Bindeus und Mark Willrett zeigen, wo die Band ihre Stärken hat: So klang „Baby Love“ von „Mother’s Finest“ so mächtig, dass man sich gewünscht hätte, die Originalband hätte vor ihrem Auftritt auf dem Marktplatz mal bei der Biberacher Band vorbeigeschaut. Nicht weniger wichtig sind allerdings auch der hervorragend und virtuos dargebotene Sound von Gitarrist Michi Krüger und Keyboarder Martin Brehm. Dietmar Heinzelmann am Bass und der ausgezeichnete Schlagzeuger Stephan Kofler legten dem Auftritt den Beat unter, den sich die Besucher gewünscht hatten.

Ein besonderes Highlight war der Gastauftritt des zwölfjährigen Jan Fischer aus der Künstlerschmiede der Biberacher Musikschule Tritonal. Als er auf der Bühne die deutschen Stücke von den „Toten Hosen“ und „Sportfreunde Stiller“ zelebrierte, stürmten viele Besucher nach vorne, um dieses Spektakel genau sehen zu können.

Das vorletzte Event der Rondell-Reihe war somit eine dankbare Einladung für das am nächsten Sonntag stattfindende Abschlusskonzert mit „After Midnight“. Es ist die letzte Gelegenheit, bei freiem Eintritt das aktuelle Musikgeschehen Biberachs in besonderem Ambiente auf sich wirken zu lassen.