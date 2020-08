Comiczeichner bietet Workshop in der Stadtbücherei Biberach an

In der Biberacher Stadtbücherei findet am Samstag, 5. September, der Gratis-Comic-Tag statt – inklusive eines Zeichenworkshops mit dem Cartoonzeichner „Stero“ Stefan Roth.

Comics vereinen Aspekte von Literatur und Kunst und sind heute auch wichtiger Bestandteil der Leseförderung. Sie bieten die Möglichkeit, Kinder und Jugendliche für literarische Texte zu sensibilisieren und zum Lesen zu motivieren, als auch Lerninhalte mittels Comic-Strips anregend aufzubereiten. Auch in der Stadtbücherei gibt es daher eine große Auswahl an Comics und Graphic Novels. Für Erwachsene stehen diese im Dachgeschoss in der Leseoase im Bereich „Graphic Novel“ bereit. Kinder und Jugendliche werden im Dachgeschoss bei „YoYo Action“ fündig.

Um auf diese spezielle Medienart aufmerksam zu machen, nimmt die Stadtbücherei am Gratis- Comic-Tag teil. Für jeden Besucher gibt es am Service bis zu drei kostenfreie Comics. Zur Auswahl stehen 34 Hefte, die die Vielfalt des Mediums widerspiegeln, und somit mindestens 34 Helden und Geschichten, die entdeckt werden wollen. Die Bandbreite reicht von Comics über Manga bis Graphic Novels, von Funnies über Superhelden wie Spiderman bis hin zu Science-Fiction. Von den 34 Heften haben sieben das KIDS-Logo, das heißt das sind Hefte, die speziell für jüngere Fans grafischer Literatur ausgewählt wurden. Und wer selber Comics zeichnen möchte, kann am Zeichen-Workshop mit „Stero“ Stefan Roth teilnehmen. Der Cartoonzeichner und Zeichenlehrer aus Attenweiler gibt Tipps für den eigenen Comic, der vor Ort gezeichnet werden kann. Roth ist von 10 bis 12 Uhr im Obergeschoss der Bücherei zu Gast. Das Angebot ist kostenlos.