Mit einem kurzweiligen Bühnenprogramm begeisterte der Jugendcoach Osman Citir die Eingangsklassen der beruflichen Oberstufe an der Biberacher Kaufmännischen Schule. Unter dem Motto „VOLL MOTIVIERT - Zukunft mit Perspektive!“ brachte der Kabarettist den Schülerinnen und Schülern des Wirtschaftsgymnasiums, des Berufskollegs und der Berufsfachschule auf ansprechende und humorvolle Art und Weise relevante Lebensthemen nahe. Im Anschluss an die gemeinsame Veranstaltung im voll besetzten Atrium der Gebhard-Müller-Schule ließen sich die Klassen der Berufsfachschule – umgangssprachlich Wirtschaftsschule genannt – auf einen abwechslungsreichen Workshop zu den Themen: Motivation, eigene Ziele, effektiver Lernen, Stärken und Talente, Umgang mit Rückschlägen, Respekt und Miteinander sowie der Frage nach dem richtigen Beruf und Arbeitgeber ein. Diese gelungene Veranstaltung wurde über das Bundesprogramm „Demokratie leben“ finanziert, welches im Landkreis Biberach vom Kreisjugendring koordiniert wird.

„Comedy macht Schule“ ist die Krönung der bisherigen fruchtbaren Zusammenarbeit mit dem Programm „Respekt-Coaches“, das vom Christlichen Jugenddorfwerk getragen wird. Vor einem Jahr, im Oktober 2021, wurde der Kooperationsvertrag geschlossen – und bisher durch eine gelungene Reihe an Workshops rund um die Themen: kulturelle und religiöse Vielfalt, Geschlechterrollen, Fake News und Hate Speech, Partizipation, Meinungsfreiheit, Persönlichkeitsstärkung, Zivilcourage und gesellschaftlicher Zusammenhalt u.v.m. mit Leben gefüllt.

Das Programm „Respekt-Coaches“ wird durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert und von den lokalen Jugendmigrationsdiensten umgesetzt. Ziel des Programms ist die Stärkung junger Menschen als mündige, demokratisch gebildete Bürgerinnen und Bürger. Trägerschaft des Jugendmigrationsdienstes (JMD) in Biberach ist das Bildungs- und Sozialunternehmen CJD Biberach (Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands). „Respekt-Coaches“ wird mittlerweile an bundesweit 275 Standorten an Schulen durchgeführt. An der Biberacher Gebhard-Müller-Schule organisiert die Abteilungsleiterin der Berufsfachschule Simone Rehm mit der Schulsozialarbeiterin Iris Staudenraus die Umsetzung der einzelnen Workshops, in enger Zusammenarbeit mit den beiden Respekt-Coaches Maren Preisinger und Rebecca Pfenning.