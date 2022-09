Comedy-Duo Hillus Herzdropfa kommt in die Gigelberghalle

Das schwäbische Comedy-Duo Hillus Herzdropfa tritt am Freitag, 3. März, 20 Uhr, in der Biberacher Gigelberghalle auf. Dort spielen sie das Programm „Schtoi-reiche Albschwoaba“. Lena ond Maddeis Schuahdone erzählen Geschichten aus dem Leben, die jeder Zuschauer bereits das eine oder andere Mal in ähnlicher Weise selbst erlebt hat. Dabei sieht das Duo das Leben stets von der heiteren Seite, getreu dem Motto: „Emmr Kuh(l) bleiba!“ Mit Spontanität, Flexibilität und ihrer Freude auf der Bühne zu stehen, unterhalten Hiltrud Stoll und Franz Auber seit vielen Jahren ihr Publikum. Schwäbische Befindlichkeiten aufs Korn zu nehmen, das beherrschen die beiden mit Bravour. Sprachbarrieren gibt es für sie nicht: „Dia schwätzet wia eane dr Schnabl gwagsa isch. Ihra Leitschbruch: Wer verschtändlich schwätzt, wird au verschtanda“.

Eintrittskarten für den Auftritt in der Gigelberghalle sind bereits erhältlich beim Kartenservice der Stadt Biberach, an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online auf www.reservix.de