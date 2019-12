Cold Turkey rocken zum Jahresbeginn

Mit einer Dreikönigs-Rocknacht eröffnet die Biberacher Rockband Cold Turkey am am Samstag, 4. Januar, ab 19.30 Uhr im Abdera das neue Jahr.

„Trau keinem über 30“: Auch wenn die meisten Songs die Cold Turkey auf ihre unnachahmliche Art interpretieren aus einer Zeit stammen, in der dieser Satz zum Dogma einer rebellischen Jugend gehörte, so scheinen sie doch gerade diesen Geist mit in das Hier und Jetzt mitgebracht zu haben. Nun ist die Band selbst seit mehr als 30 Jahren unterwegs, und ihre Rockshow wirkt auf das Publikum wie ein Jungbrunnen, der sie für drei Stunden zurückbeamt in die Zeit, als Bands wie T. Rex, The Sweet, Status Quo und Led Zeppelin gegen den braven Alltagsmief aufbegehrten.

Die Formation besteht aus Otto Hehl, mit seinen Bands „Power Age“ und „Kinda Like“ auf jeder Bühne zuhause, Rolf „Blocker“ Stephan, dessen Erfahrungsschatz auch in seinem Tonstudio von vielen Musikern gefragt ist, und die Brüder Martin „Zeisel“ und Andreas „Aja“ Gratz, die überall dort aufspielen, wo Livemusik mit Tiefgang gefragt ist. Es ist wohl diese einmalige Mischung an Musiker-Typen, die ein Konzert mit „Cold Turkey“ immer zu einem besonderen Erlebnis werden lässt.